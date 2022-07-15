Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 15 июля: 3 230,1699 руб/1 г золота и 35,5000/1 г серебра ЦБ РФ с 15 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 230,1699 руб.

1 грамм серебра - 35,5000 руб.

1 грамм платины - 1 575,1899 руб.

1 грамм палладия - 3 775,9600 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 26,7499 р. (0,82%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0000 р. (0,00%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 24,3799 р. (1,52%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 219,2099 р. (5,49%) . dims

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