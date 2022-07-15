«Фридом Финанс»: Производители удобрений в лидерах роста

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торги на Московской бирже 15 июля начались в зеленой зоне. К 13:00 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,27%, до 2068,81 пункта. РТС поднялся на 1,50%, до 1130,71, а индекс голубых фишек укрепился на 0,20%.

В лидеры роста в первой половине дня вышли Акрон (+7,33%), Фосагро (+2,65%), и Яндекс (+1,26%). В аутсайдерах оказались бумаги ММК (-3,31%), Qiwi (-3,34%) и Северсталь (-1,91%)

Акции Акрона и Фосагро поддержали сообщения о дефиците и удорожании удобрений в ЕС, усугубившихся после запрета на поставку калийных удобрений из Белоруссии и мер Китая по ограничению поставок необходимых для производства этой продукции компонентов. Фосагро и Акрон могут стать главными бенефициарами ралли мировых цен на удобрения. Накануне США сняли запрет на импорт российских удобрений и сельскохозяйственной продукции, чтобы избежать продовольственного кризиса. Вероятно принятие аналогичного решения и в ЕС.

Котировки Яндекса растут на новостях о том, что Яндекс.Еда запустит услугу корпоративного обслуживания, оборот которого будет сопоставим с объемами доставки сервиса Яндекс.Еда. Дополнительный позитив котировкам придало сообщение о том, каршеринговый сервис Яндекс.Драйв планирует до конца увеличить свой парк автомобилей на 5–7 тыс. за счет китайских машин, что будет способствовать повышению выручки.

Бумаги ММК и Северстали падают на фоне общих проблем в черной металлургии. Цены на сталь в России с начала года снизились благодаря ограничению наценки в 10–12% для внутреннего рынка Минпромторгом, себестоимость производства увеличилась на 50%, а объемы производства сократились на 20–50%.

Цена нефти марки Brent растет на 0,83%, до $99,92. До конца торгов ожидаем котировки в диапазоне $96,00–101,50.

Пара USD/RUB в моменте снижается на 0,35%, до 57,94, EUR/RUB корректируется на 0,74%, до 58,00. Рубль продолжает укрепляться на фоне выхода данных о положительном сальдо торгового баланса. На закрытие прогнозируем курс рубля к доллару и евро в пределах 56,7–59 и 56–60 соответственно.

Ориентиры для индексов Мосбиржи и РТС на закрытие текущей сессии: зона 2050–2150 и 1085–1170 пунктов соответственно.