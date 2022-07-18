«Фридом Финанс»: В фокусе отчетность банков и данные инфляции

Аналитики «Фридом Финанс»:

Сессию 14 июля основные американские фондовые площадки завершили разнонаправленно. S&P 500 потерял 0,30%, закрывшись на отметке 3790 пунктов. Nasdaq вырос на 0,03%, а Dow Jones скорректировался на 0,46%. Девять из 11 секторов, входящих в S&P 500, закрылись в минусе. На положительной территории смогли удержаться ИТ-компании (+0,93%) и производители нециклических потребительских товаров (+0,16%).

Morgan Stanley (MS: -0,39%) представил результаты за второй квартал 2022 года хуже консенсус-прогноза. EPS сократилась на 24,8% г/г, до $1,39, недотянув до общерыночных ожиданий на уровне $1,56. EPS и чистая выручка инвестбанка JPMorgan Chase & Co. (JPM: -3,49%) по итогам второго квартала также оказались слабее предварительных оценок аналитиков. Прибыль на акцию снизилась на 26,9% г/г, а чистая выручка увеличилась лишь на 0,7% г/г, до $30,72 млрд.

В центре внимания инвесторов — информация о темпах роста цен в июне. После публикации в среду данных потребительской инфляции, которая разогналась до максимальных с ноября 1981 года 9,1% г/г, в четверг была выпущена статистика производственной инфляции. Индекс цен производителей увеличился на 11,3% г/г, что немного ниже рекордных 11,6% в марте. Почти 90% прироста было обусловлено повышением затрат на энергию конечного спроса, поскольку цены на нефть, природный газ и другие энергоносители резко выросли в течение месяца. Без учета динамики стоимо сти волатильных компонентов и торговых услуг базовый индекс потребительских цен в июне повысился на 6,4% г/г, что меньше майского роста на 6,8%.

Кроме того, согласно отчету Министерства труда, отмечаются признаки ослабления показателей занятости. С 3 по 9 июля число еженедельных заявок на пособие по безработице выросло до 244 тыс., что является самым высоким показателем с ноября 2021-го. Это свидетельствует о некотором охлаждении на рынке труда на фоне роста процентных ставок и ужесточения финансовых условий.

Доходность двухлетних трежерис сократилась на 1 б.п., до 3,12%. Показатель для 10-летних бумаг, напротив, увеличился на 5 б.п., до 2,96%. На наш взгляд, до тех пор, пока не появится признаков стабильного снижения инфляции в США, доходность «десятилеток» будет повышаться к 3,5%.

Торги 14 июля на площадках Юго-Восточной Азии завершились в красной зоне. Китайский CSI 300 потерял 1,70%, гонконгский Hang Seng сократился на 2,39%, а японский Nikkei 225 скорректировался на 0,62%. Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $99 за баррель. Золото торгуется по $1704 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 3700–3820 пунктов.

Индекс настроений от Freedom Finance опустился на один пункт, до 27.

S&P 500 скорректировался на 19,7% от максимумов текущего года и продолжает двигаться вниз в рамках «медвежьего» тренда. Индикатор RSI удерживается в нейтральной зоне третью неделю подряд, MACD также указывает на сохранение краткосрочного паритета продавцов и покупателей. Возможно, в преддверии сезона отчетности и июльского заседания ФРС мы будем наблюдать консолидацию на фондовых площадках. Основными триггерами движения рынка послужат финансовые результаты корпораций. Ближайшая поддержка для S&P 500 расположена на отметке 3600 пунктов . Отскок до 4000 будет восприниматься участниками торгов как возможность для закрытия коротких позиций.