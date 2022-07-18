«Фридом Финанс»: Рынок вырос на хороших новостях из США

Аналитики «Фридом Финанс»:

15 июля российские бенчмарки мощно и уверенно восстанавливались после двухдневного обвала. Индекс МосБиржи к вечеру вырос на 1,66%, а Индекс РТС поднялся на 3,63%.

Опасения, что комитет по открытым рынкам ФРС на июльском заседании повысит процентные ставки сразу на 1 процентный пункт (п.п.), не подтверждаются. Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что поддержит расширение коридора ставок по федеральным фондам на ближайшей встрече FOMC только на 75 базисных пунктов (то есть на 0,75 п.п.). Американский фондовый рынок в пятницу вышел в значительный плюс, что немного улучшило настроение и российским инвесторам.

На отечественном биржевом рынке лидерами роста пятницы стали обыкновенные акции Банка Санкт-Петербург (+20,1%), поскольку совет директоров рекомендовал утвердить дивиденды по итогам первого полугодия 2022-го в размере 11,81 руб. на обыкновенную и 0,11 руб. на привилегированную акции. Дата закрытия реестра — 29 августа. Рынку остается надеяться на то, что акционеры банка не примут во внимание негативный опыт с дивидендами Газпрома за 2021 год.

Кроме того, сегодня неплохо росли недооцененные бумаги Акрона (+7,4%), а также акции Роснефти (+4,7%). Последнее, возможно, связано с удачной продажей 10%-й доли в проекте Восток Ойл гонконгской торговой компании Nord Axis Ltd. В аутсайдерах в отсутствие значимых новостей оказались акции Ашинского метзавода (-2,7%). Заметно подешевели депозитарные расписки портала ЦИАН (-2,06%) и QIWI (-1,8%), все еще отыгрывая разочарование инвесторов, надеявшихся ранее на обратный выкуп акций.

Котировки Brent в пятницу на фоне не слишком удачного визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию выросли на 2,75%, до $101,87 за баррель. Цена золота сегодня, наоборот, упала на 0,31%, до $1700,55 за тройскую унцию.

Пары USD/RUB и EUR/RUB корректируются до 57,2 и 57,59 соответственно. В понедельник мы ожидаем колебаний Индекса МосБиржи в коридоре 2050–2150 пунктов. Ориентир для обеих основных валютных пар: диапазон 57–60 руб.