«Фридом Финанс»: Коррекция завершилась

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

В ходе торгов минувшей пятницы преобладала положительная динамика. Лидерами роста стали акции Иркута (IRKT 48,58, +10,01%). Коррекция наблюдалась в бумагах сектора черной металлургии и TCS (TCSG 44,16, -7,85%). Пары USD/RUB и EUR/RUB торговались в диапазоне 57–58. Нефть Brent отскочила выше $100 за баррель.

ЕС может расширить санкции в отношении российского золота, не включая в запрет ювелирные изделия. Это не стало новостью, реакция инвестсообщества на событие была сдержанной. Фактически экспорт в недружественные страны (США, Канада, Япония установили запрет на импорт еще раньше) остановился весной, когда возникли сложности с логистикой и у российских заводов был отозван статус Good Delivery. Экспорт золота в прошлом году составил около 300 тонн, или 85% всей добычи. Производители ждут поддержки от государства, поскольку внутренний рынок поглотить такой объем не в состоянии. Одновременно налаживаются поставки в дружественные страны. Это более перспективный путь, поскольку дисконт, обусловленный расходами на логистику, аффинаж или переаффинаж и хранение, небольшой. Государство рассматривает возможность поддержки производителей, но не готово покупать по ценам мирового рынка, обеспечивая им рентабельность показателя EBITDA в 50–70%. Акции компаний сектора пока не интересны в качестве долгосрочных вложений, интерес к ним будет носить спекулятивный характер.

Ожидаем рост в пределах 1,5%. Ориентир для индекса Московской биржи: 2100–2150 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: диапазон 57–59. Снижение цены на нефть не оказывает заметного влияния на рубль.