«Фридом Финанс»: В фокусе внимания перспективы ДКП

Аналитики «Фридом Финанс»:

Сессию 15 июля основные американские фондовые площадки завершили в зеленой зоне. S&P 500 вырос на 1,92%, до 3863 пунктов, Dow Jones повысился на 2,15%, Nasdaq поднялся на 1,79%. Все 11 секторов S&P 500 закрылись в плюсе, в лидеры вышли представители финансовой индустрии (+3,51%). Отстали от бенчмарка по темпам роста производители нециклических потребтоваров (+0,4%) и компании из сегмента коммунальных услуг (+0,2%).

По информации WSJ, Elliott Management приобрела 9% акций Pinterest (PINS: +16,3%). Citigroup (C: +13%) отчиталась за второй квартал лучше общерыночных ожиданий. UnitedHealth Group (UNH: +5,4%) превзошла прогнозы в отношении выручки и прибыли на акцию за второй квартал и повысила прогноз на финансовый год.

Участники рынка оценили вероятность повышения ставки ФРС на 100 б.п. в июле ниже 30% после появления ряда заявлений по этому поводу от официальных представителей регулятора с правом голоса в FOMC. WSJ ориентирует читателей на то, что ФРС по итогам июльского заседания поднимет ставку на 75 б.п., чтобы не усугубить уже проявляющиеся признаки ослабления экономической активности. Представители Комитета по открытым рынкам Федрезерва отдают себе отчет в том, что вероятное продолжение агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики может оказат ься не по силам и фондовому рынку, и экономике в целом. Последние опросы и данные по рынку свидетельствуют о некотором уменьшении инфляционных ожиданий. Вкупе со снижением цен на сырье, ужесточением финансовых условий и улучшением макроэкономических данных это позволяет предположить, что пик инфляции пройден. В то же время на рынке сохраняются опасения по поводу того, что взятый ФРС курс может оказаться ошибочным. Июльское повышение ставки на 75 б.п., которое уже учтено в котировках, вызовет рост межбанковской ставки до 2,25–2,50%. Этот диапазон уже близок к нейтральным значениям. Если же предположение о прохождении инфляцией пика не подтвердится, ФРС с высокой вероятностью продолжит активно двигать ставки вверх. При этом из опросов следует, что ожидания рецессии в ближайшие 12 месяцев усиливаются.

Торги 18 июля на площадках Юго-Восточной Азии завершились в зеленой зоне. Китайский CSI 300 прибавил 1,04%, гонконгский Hang Seng поднялся на 2,63%. Японская биржа была закрыта в связи с празднованием Дня Моря. Eurostoxx 50 с открытия торгов растет на 1,13%. Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $103,9 за баррель. Золото торгуется по $1716,5 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 3840–3920 пунктов.

Сегодня будут представлены данные индекса рынка жилья за июль от Национальной ассоциации домостроителей (прогноз: 66 пунктов против июньских 67).

Индекс настроений от Freedom Finance повысился на 2 пункта, до 29.

Ближайшей поддержкой для S&P 500 остается диапазон 3600–3660 пунктов. Индикаторы RSI и MACD сигнализируют о развороте вниз, однако индекс может попытаться «проколоть» верхнюю границу нисходящего канала, прежде чем вернется «медвежьему» тренду. Не исключаем возможности выхода котировок в коридор 3960–4000.

Netflix, Inc. (NFLX) представит квартальные результаты 19 июля после закрытия рынка. Консенсус-прогноз закладывает рост выручки на 9,4% г/г, до $8,03 млрд, при снижении EPS GAAP с $2,97 до $2,96. Заметим, что ожидания рынка выглядят очень осторожными по сравнению с гайденсом самой компании, который предполагает выручку в объеме $8,05 млрд при EPS на отметке $3,00. Последние данные от Apptopia, которые приводит JPMorgan, указывают на слабые тенденции к изменению аудитории стриминг-сервиса в апреле-июне, даже несмотря на успешный релиз нового сезона популярного сериала «Очень странные дела». Мы не исключаем, что чистый отток подписчиков может слегка превысить заложенные в консенсус 2 млн. Реакция инвесторов на отчет стримингового сервиса будет зависеть от того, совпадут ли ориентиры компании по динамике подписчиков на третий квартал с рыночными прогнозами, которые предполагают расширение аудитории в пределах 1,5–1,9 млн. Эти значения выглядят достижимыми, но на более оптимистичные прогнозы надеяться пока не приходится. Полагаем, что расширение базы подписчиков Netflix сдерживает как стремление потребителе й оптимизировать расходы на развлечения, так и конкуренция со стороны Apple (AAPL), Disney (DIS) и Warner Bros. Discovery (WBD). Повышенное внимание будет уделено комментариям менеджмента в отношении операционной маржинальности в связи с высокими темпами роста зарплат в США.

Крупнейший в США производитель электромобилей Tesla, Inc. (TSLA) 20 июля опубликует отчетность за второй квартал. Общерыночный консенсус закладывает выручку компании на уровне $16,5 млрд (+38% г/г) при повышении EPS до $1,82 (+25,7% г/г). При этом ожидается сокращение объема продаж с 310 тыс. в январе-марте до 263 тыс. Если эти ожидания оправдаются, серия количественного роста продаж Tesla, которая длилась восемь кварталов подряд, окажется прерванной. С 28 марта компании пришлось остановить производство в Китае на три недели, а после выпуск был возобновлен в ограниче нных объемах.

В пятницу, 22 июля, финансовые результаты за второй квартал обнародует международная платежная система American Express Company (AXP). Несмотря на ожидаемый рост выручки на 18% г/г, до $12,51 млрд, консенсус-прогноз предполагает падение EPS GAAP на 13,7%, до $2,42. Давление на прибыль оказывает увеличение расходов в условиях высокой инфляции, а также необходимость наращивания резервов на покрытие возможных кредитных убытков при увеличении объемов займов по кредитным картам с одновременным ухудшением макроэкономической ситуации. Повышение процентных ставок и акт ивный спрос на услуги в туристический сезон — это ключевые драйверы роста процентных доходов AXP, который, как ожидается, составит 20,9% г/г.