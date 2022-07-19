«Фридом Финанс»: Котировки российских технологических компаний получили драйверы роста

Аналитики «Фридом Финанс»:

18 июля российский фондовый рынок демонстрировал разнонаправленную динамику. Индекс Мосбиржи к вечеру потерял 0,5%, в то время как Индекс РТС, наоборот, вырос на 0,75%.

Прошедшее в понедельник совещание правительства по стратегическому развитию и национальным проектам, в котором принял участие Президент России Владимир Путин, сделавший в ходе совещания ряд программных заявлений, стало поводом для повышения котировок акций российского высокотехнологического сектора. Росту отечественных долевых бумаг также способствовали хорошие корпоративные новости.

Лидерами повышения стали бумаги ФСК ЕЭС (+10,93%) на информации о том, что компания намерена присоединить Россети. Существенно подорожали в понедельник депозитарные расписки Ozon (+8,63%) после заявлений Владимира Путина о том, что быстроразвивающиеся российские компании высокотехнологического сектора должны иметь возможность привлекать капитал на отечественных финансовых рынках. Прибавили в цене акции Банка Санкт-Петербург (+7,05%) в ожидании одобрения акционерами дивидендных выплат.

В аутсайдерах в отсутствие новостей оказались сильно перекупленные акции Интер РАО (-3,88%). Также без значимых инфоповодов довольно сильно скорректировались долевые бумаги холдинга En+ (-3,2%) и депозитарные расписки ЦИАНа (-3,1%).

Рубль к вечеру продолжил укрепление. Пары USD/RUB и EUR/RUB просели до 56,45 и 57,23 соответственно.

Котировки Brent в понедельник взлетели на 4,38%, до $105,58 за баррель, на новостях о небывалой жаре в Европе и, как следствие, резком повышении спроса на энергоресурсы. Золото в первый рабочий день недели дорожает на 0,47%, до $1711,6 за тройскую унцию.

Завтрашнюю сессию, по нашему мнению, Индекс Мосбиржи проведет в коридоре 2050–2200 пунктов. Ориентир для обеих основных валютных пар: диапазон 56–59.