Комментарии «Открытие»: Сектор информационных технологий не смог вытащить рынок в плюс на фоне крепкого рубля Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Ожидания на старт дня Внешний фон перед началом торгов в России можно назвать негативным. Рынки Азии преимущественно снижаются на фоне проблем в экономике КНР. Нефть стабилизировалась после бурного роста днём ранее. Инвесторы ждут решений ЕЦБ и Банка Японии по денежной политике. Российский рынок начнёт день нейтрально, или с небольшого снижения. Рубль, напротив, способен к дальнейшему укреплению на фоне приближающихся налоговых платежей. Сектор информационных технологий не смог вытащить рынок в плюс на фоне крепкого рубля Отечественные индексы завершили торги понедельника разнонаправленно. Лидерами стали бумаги IT-компаний на фоне заявлений правительства о мерах поддержки. Крепнущий рубль оказал давление на акции металлургов и нефтяников. Активность участников была довольно низкой. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 21,323 млрд рублей.

По итогам торгов 18 июля индекс МосБиржи - 2096,42 п. (-0,62%), а индекс РТС - 1168,73 п. (+0,62%). Лидеры роста OZON-адр 1 164 9,14% FIVE-гдр 1 208,5 6,29% iHHRU-адр 872 5,7% VK-гдр 322,2 4,75% ПИК ао 770 4,15% Лидеры снижения ИнтерРАОао 3,26 -4,38% НЛМК ао 125,46 -3,33% ЭН+ГРУП ао 412 -2,83% Сургнфгз-п 33,12 -2,55% РусГидро 0,78 -2,54% 4 отраслевых индексов выросли и 6 снизились. Лидерами дня стали секторы информационных технологий (+4,18%) и строительных компаний (+4,14%). Аутсайдером дня оказался сектор металлов и добычи (-1,56%).

Давление на акции экспортёров оказывал рубль, который укреплялся на фоне приближения налоговых платежей. Сильный рубль оказывает негативное влияние на прибыли экспортёров, так как их расходы формируются в рублях. Не смогли избежать снижения даже поставщики удобрений «ФосАгро» (-1,39%) и «Акрон» (-1,2%).

Сектор электроэнергетики повысился на 1,36%. Акции «ФСК ЕЭС» подскочили на 14,79%, а бумаги «Россети» на 7,68%. Акционеры «ФСК ЕЭС» могут проголосовать по вопросу слияния компаний 14сентября, а акционеры «Россети» выразят своё мнение по данному вопросу 16 сентября. Слияние предполагается на базе «ФСК ЕЭС», а главой объединённой компании станет генеральный директор «Россети» Андрей Рюмин. Выкуп бумаг «Россети» пройдёт по цене 0,6058 рублей за обыкновенную акцию и 1,273 за привилегированную. Выкуп бумаг «ФСК ЕЭС» у несогласных предполагается по цене 0,0904 рублей за бумагу.

Сектор потребления поднялся на 1,54%. Выручка Х5 во II квартале выросла на 18,6%, до 647,3 млрд рублей. «Второй квартал подряд X5 демонстрирует очень впечатляющую динамику, - отмечает главный аналитик по российскому рынку "Открытие Инвестиции" Алексей Павлов. - Напомним, что в I квартале ретейлер увеличил выручку на 19% г/г. При этом динамика продаж LfL во II квартале также оказалась на уровне января-марта в первую очередь благодаря росту среднего чека. Выручка нового формата Х5 - сети "жестких" дискаунтеров "Чижик" - во II квартале выросла в 28 раз, до 6,818 млрд рублей с 245 млн рублей годом ранее на фоне. При этом компания отметила, что ожидает значительного ускорения открытий дискаунтеров во втором полугодии. Из негативных моментов стоит отметить резкое замедление темпов роста выручки цифровых бизнесов: в I квартале динамика здесь была на уровне 79,9% в годовом сопоставлении».

В секторе строительных компаний традиционный рост на ожиданиях снижения ставки ЦБ РФ, которое может состояться уже в грядущую пятницу. Кроме того, меры поддержки отрасли информационных технологий также предполагают расширение программы льготного ипотечного кредитования специалистов работающих в соответствующем сегменте экономики.

Бумаги компаний IT-индустрии выросли на фоне заявлений в рамках совещания правительства по стратегическому развитию и национальным проектам. Президент РФ Владимир Путин поручил в короткие сроки сформировать механизм привлечения частного капитала IT-компаниями. Также предлагается продлить на 5 лет льготы по налогообложению. ЦБ РФ поддержал данные инициативы. Глава регулятора Эльвира Набиуллина высказалась за меры поддержки. «Важно поддержать именно быстрорастущие, высокотехнологичные компании. А когда они проходят через эти меры поддержки, они не всегда удовлетворяют критериям малого бизнеса, критериям, которые и биржей установлены сейчас в секторе рынка инноваций и инвестиций. Здесь нужны специальные критерии для таких компаний для того, чтобы распространить на них уже действующие меры поддержки и возможно выработать специальные меры», - отметила она.

Со стороны ЦБ предлагается расширение возможностей финансирования через Московскую Биржу. В частности, выдвинута идея расширить верхний порог рыночной капитализации эмитентов, которые могут участвовать в инновационном «секторе роста», с 25 до 75 млрд рублей. Кроме того, глава ЦБ предложила рассмотреть вариант перераспределения внутри лимита, выделенного на программы МСП, понимая всю ограниченность бюджетных ресурсов. По ее словам, необходимо лимит в большей степени фокусировать на быстрорастущих, высокотехнологичных, инновационных компаниях. Также необходимо разработать критерии таких быстрорастущих, высокотехнологичных компаний, что позволит ввести классификацию этих компаний, проектов, обеспечить раскрытие информации по ним для инвесторов, а также позволит сделать более предметным меры государственной поддержки.

Акции «Газпрома» упали на 0,49%. В прессе появилась информация, что компания объявила форс-мажор по поставкам некоторым клиентам в Европе. В частности, такое уведомление получила германская Uniper. Также сообщается, что Канада уже 17 июля отправила авиатранспортом турбину Siemens в Германию, откуда она будет доставлена паромом до Хельсинки с последующей транспортировкой по земле. Впрочем, появление турбины для «Северного потока 1» в России ожидается лишь к концу июля. Рубль укрепляется на фоне приближения налогового периода, а евро ждёт более решительных действий ЕЦБ Рубль усиливал свои позиции, что можно связать с предстоящими налоговыми платежами, пик которых приходится на следующую неделю. Рост объёмов по сравнению с пятничными торгами оказался незначительным, но этого вполне хватило, чтобы сдвинуть баланс в сторону ослабления основных валют.

На внешнем рынке наблюдался рост доходностей высоколиквидных облигаций. Отметим, что доходности европейских бумаг повышались более активно, чем американских обязательств, что нашло отражение в ослаблении доллара США. В частности, доходность германских 10-летних бондов выросла на 8,2 базисных пункта до 1,214%. Вероятно, что ЕЦБ может ужесточить риторику на фоне продолжающегося ускорения темпов роста инфляции, а то и вовсе пойти на радикальное повышение ставок. Некоторые аналитики говорят о возможности повышения депозитной ставки сразу на 50 базисных пункта, дабы сделать её нейтральной на уровне 0,0%. По состоянию на 23:30 мск: DXY - 107,27 (-0,59%),

EUR-USD - $1,0145 (+0,58%),

GBP-USD - $1,195 (+0,72%),

USD-JPY - 138,16 (-0,27%),

USD-RUB -56,51 (-1,15%),

EUR-RUB- 57,43 (-0,91%),

CNY-RUB- 8,45 (-1,51%). Акции Boeing удержались от падения на фоне роста заказов на новые самолёты Торги в США начинались вполне позитивно. Goldman Sachs отчитался лучше ожиданий, хотя и сообщил о снижении прибыли в годовом выражении. Однако новости о сокращении программы найма сотрудников в Apple напомнили инвесторам о предстоящем экономическом спаде.

Компания Apple (-2,06%) планирует сократить программу найма новых сотрудников на фоне неопределённости мировой экономики. Более того, в ряде подразделений ожидается снижение расходов на развитие на фоне прогнозов экономического спада.

Тем не менее, бумаги Goldman Sachs (+2,51%) завершили торги ростом. Финансовая организация отчиталась о снижении прибыли в II квартале, но она составила $7,73 на акцию при ожиданиях $6,58 на бумагу. Удивительно, но IBM (-1,28%) отчиталась лучше ожиданий, хотя до этого регулярно разочаровывала рынок.

Частичным оптимизмом для рынка служит то, что в ФРС отрицают возможность повышения ставки сразу на 100 базисных пункта в рамках ближайшего заседания. Если ранее вероятность этого события оценивали на уровне около 80%, то сегодня вероятность составляет около 30%.

Ярким событием для рынка стали акции Boeing, которые завершили день символическим падением на 0,01%. Компания сообщила о заказе около 100 самолётов b737 Max 10 авиаперевозчиком Delta Airlines, а также о скором возобновлении поставок модели 787. Бумаги Delta выросли на 3,5%.

Разочарованием дня стал индекс рынка жилья от NAHB. Его значение упало до 55,0 п. на июль с 67,0 п. в июне.

Всего 3 сектора американского рынка смогли показать рост, а 8 снизились. Наиболее солидно смотрелись бумаги сектора энергетики (+1,96%), а вот самыми слабыми были акции здравоохранения (-2,15%). По итогам торгов: DJIA - 31072,61 п. (-0,69%),

S&P 500 3830,85 п. (-0,84%),

NASDAQ - 11360,05 п. (-0,81%). Японские инвесторы ожидают дальнейшей девальвации иены на фоне сверхмягкой политики Банка Японии Азиатские рынки торговались разнонаправленно. Японские акции дорожали на ожиданиях более слабой иены, а вот в Китае фиксировали прибыль после роста в понедельник на вербальных стимулах.

Японские инвесторы пока воздержались от продаж. Ожидается, что Банк Японии сохранит параметры денежной политики и объёмы выкупа активов. Соответственно, предполагается дальнейшее ослабление иены, что будет поддерживать интерес к акциям, которые сохраняют ценность корпоративного бизнеса. Спросом пользовались бумаги компаний с оборонной компонентой. Так, акции Kawasaki Heavy Industries поднялись на 4,3%, а Mutsubishi Heavy Industries на 3,1%. Под давлением остаются бумаги сектора коммунальных услуг из-за роста издержек на энергоносители.

Китайские акции торговались в минусе. Продолжают набирать обороты два параллельных процесса. С одной стороны, рост заболеваемости COVID-19 не перестаёт создавать риски карантинных мер, а, с другой, население страны всё громче заявляет о бойкоте банковских платежей по незавершённым домостроительным проектам. Относительно последнего можно говорить о том, что ипотечные заёмщики массово угрожают придерживать платежи, если нет гарантий завершения строительства. В Nomura Investment отмечают, что около 41 городских образований Китая применяют различные меры карантинного характера для сдерживания распространения коронавируса. Власти КНР допускают отсутствие карательных мер, если ипотечные заёмщики задержат платежи в отношении замороженных проектов. Впрочем, есть ещё одна потенциально взрывная тема. В августе планируется поездка лидеров демократов американского Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань. По состоянию на 8:30 мск: NIKKEI 225 - 26947,83 п. (+0,59%),

Hang Seng - 20669,16 п. (-0,85%),

Shanghai Composite - 3266,28 п. (-0,36%). Нефть стабилизировалась после бурного роста на фоне провала целей визита президента США в Саудовскую Аравию Нефть незначительно дешевела после резкого роста в понедельник. Визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию завершился лишь обещаниями повышения резервных мощностей королевства до 13 млн бар. в сутки с текущих 12 млн бар. ежедневной добычи. Однако руководство Саудовской Аравии воздержалось от обещаний повышения реального производства.

Прогнозы по запасам США говорят о росте коммерческих запасов нефти. Однако на рынке сохраняется убеждённость, что этот рост будет обеспечен более активным сокращением стратегического резерва. По состоянию на 8:50 мск: Brent - $105,81 (-0,43%),

WTI - $99,04 (-0,38%),

Алюминий - $2409,5 (-0,70%),

Золото - $1707,3 (-0,17%),

Медь - $7226,78 (-2,03%),

Палладий - $1881 (+1,73%). info4

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