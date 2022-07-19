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Курсы валют ЦБ РФ на 19 июля: 56,5616 руб/доллар США и 57,1526 руб/евро

ЦБ РФ с 19 июля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 56,5616 руб.
  • 1 евро - 57,1526 руб.
  • 10 китайских юаней - 84,2641 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 1,2707 р. (2,20%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,7325 р. (1,27%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 1,4592 р. (1,70%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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