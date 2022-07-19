Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 19 июля: 3 102,6299 руб/1 г золота и 33,5700/1 г серебра ЦБ РФ с 19 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 102,6299 руб.

1 грамм серебра - 33,5700 руб.

1 грамм платины - 1 547,5400 руб.

1 грамм палладия - 3 389,6799 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 59,5700 р. (1,88%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,3100 р. (3,76%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,4200 р. (0,16%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 174,6901 р. (4,90%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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