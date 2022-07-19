«Фридом Финанс»: Рубль укрепляется в преддверии пика налогового периода

Аналитики «Фридом Финанс»:

На торгах 19 июля к 13:00 мск индекс Мосбиржи скорректировался на 1,93%, до 2055,98 пункта. РТС прибавил скромные 0,03%, колеблясь у 1169,33, а индекс голубых фишек опустился на 1,66%.

В лидеры роста вышли акции HeadHunter (+3,21%), Детского мира (+1,42%), и Интер РАО (+0,72%).

В аутсайдерах оказались бумаги Сургутнефтегаза (-12,47%), Транснефти (ап: -8,34) и Ростелекома (-7,73%).

Акции HeadHunter растут на новостях о получении в собственность 9,09% сервиса кадрового электронного документооборота в ООО «Инновации в управлении кадрами». Данный сервис работает с более 500 компаниями, в прошлом году его выручка составила 100 млн руб., по итогам 2022-го прогнозируется ее утроение.

Котировки Детского мира поддержала публикация финансовой отчетности за второй квартал, из которой следует, что общие продажи сети выросли на 11,6% г/г, до 46,7 млрд руб., а чистая выручка поднялась на 10,5% г/г, до 41,3 млрд руб.

Бумаги Сургутнефтегаза корректируются после прохождения дивидендной отсечки. Дивидендная доходность его акций составила 14,3%.

Цена на нефть марки Brent снижается на 0,77%, до $105,43 за баррель, в рамках технической коррекции. Наш ориентир для нефтяных котировок на сегодня: $102,00–109,00.

Пара USD/RUB в моменте теряет 0,85%, до 55,48, пара EUR/RUB опускается на 0,6%, до 56,54, на фоне приближения налогового периода. Пик налоговых выплат приходится на следующую неделю, а в ближайшие дни экспортеры будут конвертировать валютную выручку в рубли, повышая спрос на отечественную валюту и способствуя ее укреплению. К концу текущей сессии прогнозируем курс доллара в диапазоне 53,5–55,5 руб., курс евро в пределах 54,5–58,5 руб.

Полагаем, что индексы Мосбиржи и РТС на закрытие текущей сессии будут колебаться в коридорах 2000–2130 и 1085–1200 пунктов соответственно.