«Фридом Финанс»: Инвесторы заняли выжидательную позицию

Аналитики «Фридом Финанс»:

Сессию 18 июля основные американские фондовые площадки завершили в минусе. S&P 500 снизился на 0,84%, до 3831 пункта, Dow Jones потерял 0,69%, Nasdaq сократился на 0,81%. В плюсе закрылись энергетические компании (+1,96%), производители циклических потребительских товаров (+0,22%), а также сырья и материалов (+0,22%). Аутсайдером оказалась отрасль здравоохранения (-2,15%) в преддверии отчетов производителей медоборудования.

Goldman Sachs (GS: +2,5%) отчитался за второй квартал по EPS лучше консенсуса ожиданий. DPS повышен на 25%. Apple (AAPL: -2,1%) планирует замедлить темпы найма новых сотрудников и оптимизировать расходы некоторых подразделений в следующем году, опасаясь рецессии. Поглощение Seagen (SGEN: -5,7%) компанией Merck (MRK: -2,76%) может быть отложено до получения дополнительных результатов клинических испытаний, согласно сообщению WSJ.

Участники рынка занимают выжидательную позицию, взвешивая ряд «бычьих» и «медвежьих» тезисов. Высокая вероятность повышения ставки на 75 б.п. на ближайшем заседании ФРС уже оценивается как позитивный фактор. Поддержку тезису о достижении пика инфляции оказывают ослабление напряженности в цепочках поставок, избыток запасов у ретейлеров и снижение цен на сырьевые товары в среднесрочной перспективе. Риск уменьшения корпоративных прибылей, беспокоивший инвесторов в преддверии сезона отчетов, пока не реализовался. Согласно данным FactSet, совокупный рост прибылей компаний из S&P 500, уже представивших квартальные результаты, пока превосходит предварительные оценки. Позитивный сигнал для рынков поступил из Китая, где ожидаются изменения в монетарной политике, призванные стимулировать рост экономики. Однако опасения вызывает увеличение количества заражений COVID-19 в Поднебесной. Негативными факторами выступают ожидания рецессии и снижения корпоративных прибылей в 2023 году, по-прежнему сильный доллар и новые заявления компаний о замедлении или замораживании найма новых сотрудников.

Торги 19 июля на площадках Юго-Восточной Азии завершились преимущественно в красной зоне. Китайский CSI 300 потерял 0,54%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,89%. Японский Nikkei прибавил 0,65%. Eurostoxx 50 с открытия торгов корректируется на 0,32%. Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $105,5 за баррель. Золото торгуется по $1711,3 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 3780–3850 пунктов.

Сегодня публикации значимой макростатистики не ожидается.

Индекс настроений от Freedom Finance повысился на один пункт, до 30.

Ближайшей поддержкой для S&P 500 остается диапазон 3600–3660 пунктов. Индикаторы RSI и MACD сигнализируют о недостаточной силе восходящего импульса. Вчера бенчмарк отскочил от верхней границы нисходящего канала и, скорее всего, продолжит корректироваться в ближайшие торговые сессии.

Netflix, Inc. (NFLX) представит квартальные результаты 19 июля сегодня после закрытия рынка. Консенсус-прогноз закладывает рост выручки на 9,4% г/г, до $8,03 млрд, при снижении EPS GAAP с $2,97 до $2,96. Заметим, что ожидания рынка выглядят очень осторожными по сравнению с гайденсом самой компании, который предполагает выручку в объеме $8,05 млрд при EPS на отметке $3,00. Последние данные от Apptopia, которые приводит JPMorgan, указывают на слабые тенденции к изменению аудитории стриминг-сервиса в апреле-июне, даже несмотря на успешный релиз нового сезона популярного сериала & laquo;Очень странные дела». Мы не исключаем, что чистый отток подписчиков может слегка превысить заложенные в консенсус 2 млн. Реакция инвесторов на отчет стримингового сервиса будет зависеть от того, совпадут ли ориентиры компании по динамике подписчиков на третий квартал с рыночными прогнозами, которые предполагают расширение аудитории в пределах 1,5–1,9 млн. Эти значения выглядят достижимыми, но на более оптимистичные прогнозы надеяться пока не приходится. Полагаем, что расширение базы подписчиков Netflix сдерживает как стремление потребителей оптимизировать расходы на развлечения, так и конкуренция со стороны Apple (AAPL), Disney (DIS) и Warner Bros. Discovery (WBD). Повышенное внимание будет уделено комментариям менеджмента в отношении операционной маржинальности в связи с высокими темпами роста зарплат в США.