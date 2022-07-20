«Фридом Финанс»: Индексы выбрали красный сектор

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Вчера преобладала отрицательная динамика. Лидерами роста на новости о дивидендах стали акции ТМК (TRMK 75,88, +7,81%). В аутсайдерах ввиду закрытия дивидендного реестра оказались привилегированные акции Сургутнефтегаза (SNGSP 28,69, -13,38%) и Транснефти (TRNFP 112 300, -9,11%). Продолжили коррекцию префы Ленэнерго (LSNGP 112,50, -13,99%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 55–56,5.

Polymetal (POLY 321,8, +4,11%) рассматривает разделение компании. Ранее уже сообщалось, что отделение бизнеса в Казахстане, где компания производит около 500 тыс. унций в золотом эквиваленте из 1,7 млн, возможно. Это решение снизит бизнес-риски для компании, но, на наш взгляд, будет неблагоприятно для миноритариев. Положение российского подразделения не улучшится: Polymetal уже сообщал о накоплении складских запасов. Цена на серебро продолжает снижение, опустившись ниже $19 за унцию. При этом господдержка производителей се ребра, в отличие от производителей золота, в настоящее время даже не рассматривается. Найти стороннего покупателя на бизнес сложно, дисконт может быть высоким даже с учетом текущей капитализации компании. Вероятно, формальным покупателем может стать текущий контролирующий акционер. Компания не объявляла о намерении прекратить листинг акций на Московской бирже в случае продажи российского подразделения, но, на наш взгляд, такого решения исключать нельзя.

Прогнозируем смешанную динамику. Лидерами роста могут стать акции потребительского сектора на фоне сильных операционных результатов Х5 и Детского мира. Новостной фон спокоен. Ориентир для индекса Московской биржи: 2100–2150 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: диапазон 55–57. Укрепление рубля пока не сдерживается выплатами дивидендов.