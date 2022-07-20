Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 20 июля: 3 063,9299 руб/1 г золота и 33,6500/1 г серебра ЦБ РФ с 20 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 063,9299 руб.

1 грамм серебра - 33,6500 руб.

1 грамм платины - 1 536,3800 руб.

1 грамм палладия - 3 338,3201 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 38,6999 р. (1,25%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0800 р. (0,24%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 11,1600 р. (0,72%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 51,3599 р. (1,52%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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