«Фридом Финанс»: Ослабление доллара стимулирует покупки

Аналитики «Фридом Финанс»:

Сессию 19 июля американские фондовые площадки завершили в зеленой зоне. S&P 500 вырос на 2,76%, до 3936 пунктов, Nasdaq прибавил 3,11%, Dow Jones поднялся на 2,43%. Все 11 секторов, входящих в индекс широкого рынка, закрылись в плюсе. В лидеры роста вышли телекомы (+3,64%), промышленные (+3,58%) и энергетические (+3,16%) компании. Медленнее остальных двигались вверх предприятия коммунального сектора (+0,68%).

Steel Dynamics, Inc. (STLD: -1,61%) планирует ввести новые мощности для производства плоского проката из переработанного алюминия, капитальные вложения составят $2,2 млрд. Cуд Делавэра разрешил Twitter (TWTR: +2,81%) ускорить судебный процесс против Илона Маска. Jefferies Financial Group Inc (JEF: +4,32%) планирует провести спин-офф Vitesse Energy, чтобы сосредоточиться на основном банковском бизнесе.

Динамичный рост рынка акций на вчерашней торговой сессии мог быть связан с ослаблением доллара. Его индекс DXY опустился с недавних максимумов, установленных выше 108 пунктов, до 106,7. Эту коррекцию можно объяснить прогнозами о том, что Европейский центробанк на предстоящем 21 июля заседании поднимет ставку сразу на 50 б.п., а не на 25 б.п., как предполагалось ранее. Кроме того, рекордное укрепление доллара неблагоприятно сказывается на росте доходов крупнейших компаний США. Возможно, проявленный накануне инвестсообществом оптимизм был чрезмере н, учитывая, что воздействующие на рынок негативные факторы сохраняют свое влияние. Вышедший вчера опрос Bank of America показал, что ожидания инвесторов в отношении роста мировой экономики и корпоративных прибылей упали до минимумов с глобального финансового кризиса 2008 года. Доля денежных средств в инвестиционных портфелях превысила 6%, а это максимальный показатель более чем за два десятилетия.

Отрицательный спред между десятилетними и двухлетними трежерис также сохраняется, их доходности накануне повысились на 5 б.п. — до 3,02% и 3,22% соответственно. Показатель для 30-летних госбондов достиг 3,17%.

Торги 20 июля на площадках Юго-Восточной Азии завершились преимущественно в зеленой зоне. Японский Nikkei 225 поднялся на 2,67%, китайский CSI 300 вырос на 0,34%, и лишь гонконгский Hang Seng потерял 1,11%. EuroStoxx 50 с открытия сессии растет на 0,22%. Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $107,35 за баррель. Золото торгуется по $1710,0 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 3890–3940 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные о продажах домов на вторичном рынке США в июне (прогноз: 5,38 млн, предыдущее значение: 5,41 млн).

Индекс настроений от Freedom Finance повысился на два пункта, до 32.

S&P 500 поднялся выше верхней границы нисходящего канала и 50-дневной скользящей средней, расположенной на отметке 3922 пункта. RSI находится в нейтральной зоне. MACD не подает определенных сигналов к смене текущей динамики. Возможно, индекс широкого рынка скорректируется к верхней границе канала на уровне 3890 пунктов. Ближайшая поддержка для S&P 500 находится в диапазоне 3600–3660 пунктов.

Крупнейший в США производитель электромобилей Tesla, Inc. (TSLA) сегодня опубликует отчетность за второй квартал. Общерыночный консенсус закладывает выручку компании на уровне $16,5 млрд (+38% г/г) при повышении EPS до $1,61 (+58,2% г/г). При этом ожидается сокращение объема продаж с 310 тыс. в январе-марте до 263 тыс. Если эти ожидания оправдаются, серия количественного роста продаж Tesla, которая длилась восемь кварталов подряд, окажется прерванной. С 28 марта компании пришлось остановить производство в Китае на три недели, а после выпуск был возобновлен в ограниченных объемах.