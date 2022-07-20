«Фридом Финанс»: В лидерах роста — бумаги Ozon

Аналитики «Фридом Финанс»:

К 13:00 мск 20 июля Индекс МосБиржи вырос на 1,04%, до 2092,8 пункта. Индекс РТС поднялся на 2,44%, до 1203,66, а индекс голубых фишек подрос на 1,04%. В лидеры роста в первой половине дня вышли акции Ozon (+6,09%), Qiwi (+4,47%), и Яндекса (+3,97%). В аутсайдерах оказались бумаги Polymetal (-2,27%), НЛМК (-1,14%) и Магнита (-0,44%)

Акции Ozon и Яндекса дорожают после вчерашних сообщений о том, что компании готовы предоставлять годичную гарантию на технику, ввезенную за счет параллельного импорта. Мы полагаем, что оба эмитента смогут увеличить выручку благодаря этому механизму. В качестве дополнительных драйверов роста выступают корпоративные новости. В частности, платежный сервис Yandex Pay на этой неделе был подключен к порталу госуслуг, а Ozon станет одним из бенефициаров поручения президента в кратчайшие сроки разработать инструменты для привлечения частного капитала на российском рынке.

Котировки Qiwi повышаются на фоне предложения структуры, контролируемой Сергеем Солониным, приобрести до 10 млн акций класса Б по $2,5 за единицу (с возможным увеличением объема выкупа до 11,046 млн бумаг).

Polymetal дешевеет после сообщений о продаже российских активов (они обеспечивают около 67% общей добычи компании) и намерении сфокусироваться на работе в Казахстане. На этой новости вчера бумаги эмитента заметно подорожали на LSE, поэтому сегодня трейдеры фиксируют прибыль. На наш взгляд, продать российские активы по справедливой стоимости будет достаточно сложно, так как у компании российские корни. Как следствие, мы не исключаем дальнейшего снижения котировок. Кроме того, возможно, будет принято решение о делистинге с Московской Биржи.

Цена Brent падает на 0,94%, до $106,36 за баррель, в рамках технической коррекции. Стоимость актива вернулась к уровням, на которых находилась перед визитом Джо Байдена в Саудовскую Аравию. Направление движения котировок сегодня, возможно, определят данные о запасах сырой нефти в США от EIA. По нашему мнению, до конца сессии актив будет двигаться в диапазоне $102–109.

Пара USD/RUB в моменте снижается на 0,71%, до 54,73. EUR/RUB падает на 0,80%, до 55,79. Ввиду приближения налогового периода экспортеры конвертируют валютную выручку в рубли. Сегодня до конца дня основные валютные пары, на наш взгляд, будут торговаться в коридорах 53,3–55,5 и 54,5–58,5 соответственно.

Прогноз для Индекса МосБиржи на закрытие торгов: зона 2000–2140 пунктов. Ориентир для РТС: коридор 1160–1230 пунктов.