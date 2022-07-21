Сбер сообщил о начале процедуры конвертации заблокированных депозитарных расписок

В связи с принятием Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ стала возможной конвертация депозитарных расписок Сбера (ISIN: US80585Y3080, US80585Y4070), обращающихся за рубежом, в обыкновенные акции в силу закона в автоматическом или заявительном порядке, в зависимости от их места хранения.

Депозитарные расписки Сбера, права на которые учитываются в российских депозитариях, будут конвертированы по заявлению эмитента акций в порядке и в сроки, которые определит совет директоров Банка России.

Для депозитарных расписок, которые находятся на хранении за пределами Российской Федерации, введён механизм принудительной конвертации по заявлению держателей депозитарных расписок, которые должны обратиться в российский депозитарий КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО) в срок до 12 октября 2022 года.

Более детальная информация о процедуре конвертации депозитарных расписок будет размещена на корпоративном сайте Сбера в разделе «Популярные вопросы акционеров».