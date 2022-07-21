«Фридом Финанс»: Российские финансовые активы снова дорожают

Аналитики «Фридом Финанс»:

К вечеру 20 июля Индекс МосБиржи вырос на 0,28%, Индекс РТС прибавил 1,28%. Примечательно, что позитивная динамика на фондовых площадках наблюдалась на фоне продолжающегося укрепления рубля. Оптимизму инвесторов, вероятно, способствовали позитивные итоги трехсторонней встречи в Тегеране глав России, Турции и Ирана.

Лидерами повышения на растущем рынке снова стали обыкновенные акции Россетей (+5,8%) в ожидании скорого присоединении компании к ФСК ЕЭС. Также подорожали депозитарные расписки Ozon (+5,1%), так как интернет-ретейлер может выиграть как от ситуации с получением льгот для высокотехнологических компаний, так и в случае с параллельным импортом в Россию. Заметно прибавили в цене акции Роснефти (+4%). По всей видимости, это связано с тем, что бумага сильно недооценена при высокой стоимости нефти.

В аутсайдерах оказались бумаги СПБ Биржи (-13,54%) на фоне информации о возможных ограничениях на операции с иностранными акциями для неквалифицированных инвесторов. Заметно снижаются котировки группы Polymetal (-9,4%) в ожидании того, что эмитент может продать все российские активы и провести делистинг с Московской Биржи. Существенно корректируются акции НЛМК (-3,4%) на фоне заявлений руководства компании о сокращении производства стали с начала года на 1 млн т по сравнению с первоначальным планом.

Пары USD/RUB и EUR/RUB в моменте корректировались до 54,92 и 56,12 соответственно. Причем евро демонстрировал ослабление к рублю, несмотря на сообщения в западных СМИ о том, что ЕЦБ на завтрашнем заседании рассмотрит возможность повышения процентной ставки не на 0,25 процентного пункта (п. п.), как было объявлено ранее, а на 0,5 п. п.

Котировки Brent к вечеру падают на 0,98%, до $106,3 за баррель. По всей видимости, это обусловлено новостями о новых вспышках COVID-19 в Юго-Восточной Азии. Золото дешевеет на 0,16%, до $1708 за тройскую унцию.

Завтра прогнозируем движение Индекса МосБиржи в коридоре 2000–2100 пунктов. Ориентиры для валютных пар USD/RUB и EUR/RUB: 53,5–57,0 и 55,0–58,0 соответственно.