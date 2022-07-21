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Россельхозбанк выплатил купонный доход по еврооблигациям

Россельхозбанк в полном объеме перечислил средства для выплаты купонного дохода по еврооблигациям RSHB CAPITAL S.A. (ISIN: XS0979891925) с погашением в октябре 2023 года в рублях. Перечисление средств в целях обслуживания долга по еврооблигациям осуществлено в порядке, установленном Указом Президента РФ от 5 марта 2022 года № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

В конце июня 2022 года Правлением РСХБ было принято решение об исполнении банком обязательств, связанных с выпуском иностранных долговых эмиссионных ценных бумаг (ISINs: XS0979891925, US74973DAJ81) эмитентом RSHB CAPITAL S.A. общей номинальной стоимостью 500 000 000 долларов США, со сроком погашения 16 октября 2023, ставкой купона 8,5 % годовых.

Обязательства перед резидентами РФ и резидентами дружественных стран, ценные бумаги которых учитываются на счетах депо в российских депозитариях, полностью исполнены путем перечисления купонного дохода в размере 804,49 млн руб. через российские депозитарии.

Обязательства перед иными иностранными держателями полностью исполнены путем перечисления купонного дохода в размере 433,46 млн руб. на счета RSHB CAPITAL S.A., в соответствии с п.3 Указа № 95 Президента РФ от 05.03.2022.

Таким образом, банк исполнил свои обязательства перед держателями еврооблигаций в соответствии с действующим российским законодательством.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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