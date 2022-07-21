«Фридом Финанс»: В ожидании корпоративных отчетов

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

В среду преобладала отрицательная динамика. Лидерами роста стали акции Россетей (+5,67%). Обновили минимум на фоне новостей об ограничениях для инвесторов акции СПБ Биржи (-14,31%). Скорректировались бумаги Polymetal (-10,13%), а также других металлургических компаний. Пара USD/RUB опустилась ниже 55.

СМИ сообщают о готовности крупнейших игроков подключиться к единой системе учета интернет-рекламы. В числе возможных участников названы Yandex (+2,57%), VK (-1,19%), МТС (+0,02%), Ozon (+4,05%). Новость не стала неожиданностью, но способна вызвать бурную реакцию инвесторов. Наибольшая доля рынка, по всей видимости, достанется Yandex и VK. Однако, на наш взгляд, существенного влияния на финансовые результаты компаний это не окажет. Данные игроки и так являются крупнейшими в отрасли интернет-рекламы, они контролируют долю в две трети. Рекламный рынок в Рунете в первом полугодии сократился на 34%, до 91 млрд руб. Комиссия платформы, по некоторым данным, может составить 1%, что эквивалентно менее 1% рекламных доходов Yandex. Не исключено, что со временем тарифы повысятся, но более значимым фактором для компаний стал бы рост рекламного рынка, который, на наш взгляд, сможет восстановиться к докризисным уровням во втором полугодии 2023-го.

Ожидаем рост в пределах 2%. Лидерами могут стать акции ИТ-компаний и представителей потребительского сектора. На локальном рынке в фокусе внимания возможная публикация результатов Северстали, Распадской и Русгидро. Ориентир для Индекса МосБиржи: диапазон 2100–2150 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: коридор 54–56.