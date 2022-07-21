«Фридом Финанс»: О’КЕЙ выплатит промежуточные дивиденды с доходностью 10%

Аналитики «Фридом Финанс»:

К 13:00 мск 21 июля Индекс МосБиржи упал на 1,65%, до 2041,18 пункта. Индекс РТС опустился на 3,86%, до 1143,02. В лидеры роста на снижающемся рынке вышли акции О’КЕЙ (+14,56%), Softline (+7,31%) и Сургутнефтегаза (+3,41%). В аутсайдерах оказались бумаги Polymetal (-8,37%), Мечела (-6,22%) и Сбербанка (-2,36%).

Депозитарные расписки О’КЕЙ растут на новости о том, что совет директоров одобрил выплату промежуточных дивидендов, доходность которых к текущим котировкам составляет около 10%.

Softline дорожает на фоне намерений разделить бизнес на международный и российский сегменты (Softline Global и Softline Russia). Для этого компания уже сделала ряд перестановок в руководящем составе и наняла международную юридическую компанию Allen & Overy в рамках подготовки к процессу разделения. По ожиданиям, оно снизит риски ограничительных мер со стороны западных стран, улучшит взаимоотношения с международными партнерами, клиентами и поставщиками, а также позволит привлекать инвестиции как на российском, так и на европейском фондовом рынке.

Бумаги Polymetal снижаются на фоне возможной продажи российских активов. Мы не исключаем дальнейшего падения котировок. Акции Сбербанка дешевеют на фоне попадания компании в седьмой пакет ограничительных мер западных стран.

Котировки Brent опускаются на 3,68%, до $103,02 за баррель, в рамках технической коррекции. До завершения сессии актив будет торговаться в интервале $100–107.

Пара USD/RUB в моменте растет на 0,32%, до 55,34. EUR/RUB поднимается на 0,05%, до 56,38. Сегодня до конца дня основные валютные пары, на наш взгляд, будут двигаться в коридорах 53,5–56,7 и 54,5–58,5 соответственно.

Прогноз для Индекса МосБиржи на закрытие текущей сессии: зона 2000–2120 пунктов. Ориентир для РТС: диапазон 1100–1200 пунктов.