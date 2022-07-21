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Курсы валют ЦБ РФ на 21 июля: 54,8491 руб/доллар США и 55,8260 руб/евро

ЦБ РФ с 21 июля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 54,8491 руб.
  • 1 евро - 55,8260 руб.
  • 10 китайских юаней - 81,6011 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,5879 р. (1,06%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,6203 р. (1,10%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,9776 р. (1,18%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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