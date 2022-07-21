Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 21 июля: 3 020,8601 руб/1 г золота и 33,3300/1 г серебра ЦБ РФ с 21 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 020,8601 руб.

1 грамм серебра - 33,3300 руб.

1 грамм платины - 1 553,5900 руб.

1 грамм палладия - 3 301,1599 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 43,0699 р. (1,41%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3200 р. (0,95%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 17,2100 р. (1,12%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 37,1601 р. (1,11%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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