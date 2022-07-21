«Фридом Финанс»: S&P 500 готов продолжить восхождение

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торги 20 июля на американских фондовых площадках завершились в плюсе. Индекс S&P 500 поднялся на 0,59%, достигнув 3960 пунктов, Nasdaq вырос на 1,58%, Dow Jones прибавил 0,15%. Лидерами роста стали производители циклических потребительских товаров (+1,76%) и технологические компании (+1,56%). Хуже рынка выглядели индустрии здравоохранения (-1,06%) и коммунальных услуг (-1,36%).

Netflix (NFLX: +7,35%) отчитался о прибыли за второй квартал выше консенсус-прогноза. Число подписчиков стримингового сервиса сократилось на 970 тыс., тогда как ожидалось уменьшение их базы на 2 млн. В начале следующего года менеджмент планирует тестовый запуск платформы с поддержкой рекламы. Nasdaq Inc. (NDAQ: +6,10%) превзошел ожидания по квартальной выручке и прибыли, продемонстрировав органический рост доходов во всех сегментах бизнеса. 29 августа компания проведет сплит акций в соотношении 3:1. Baker Hughes (BKR: -8,26%) во втором квартале столкнулась с увеличением чистого убытка ввиду негативного влияния прекращения деятельности в России и давления инфляции.

Продажи жилья на вторичном рынке в США в июне упали на 5,4% м/м и на 14,2% г/г, до 5,12 млн, что оказалось ниже консенсуса экономистов. В секторе жилой недвижимости появились признаки охлаждения из-за ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Вызванный этим рост ставок по ипотеке и рекордное удорожание жилья привели к тому, что спрос на нее упал до минимума за 22 года. Вкупе с ожиданиями прохождения пика инфляции это ослабило спекуляции о повышении ставки Федрезерва на 100 базисных пунктов (б.п.), и теперь инвесторы ожидают очередного подъема уровн я на 75 б.п. в июле.

Также в этот четверг, 21 июля, решение по ключевой ставке вынесет ЕЦБ, анонсировавший ее повышение с нулевого уровня на 25 б.п. для сдерживания инфляции, которая за июнь достигла 8,6% годовых. В то же время участники рынка хеджируют риски в ожидании подъема ставки сразу на 50 б.п. Ужесточение монетарной политики в еврозоне позволит поддержать курс евро, который в этом месяце опускался ниже $1. На этом фоне евро в начале торгов вырос на 0,35%, что, в свою очередь, частично ограничивает укрепление валюты США и его давление на рынок. После трехдневного снижения индекс доллара смог восстановиться на 0,5% с локальных минимумов.

Фондовые рынки АТР завершили торги 21 июля разнонаправленно. Японский Nikkei поднялся на 0,44%, гонконгский Hang Seng потерял 1,51%, китайский CSI 300 снизился на 1,11%. С начала сессии EuroStoxx 50 теряет 0,48%. Фьючерс на нефть марки Brent торгуется по $106 за баррель. Цена на золото составляет $1681 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 3890–3970 пунктов.

Сегодня будет опубликован индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии за июль (прогноз: -2,5 пункта после -3,3 месяцем ранее).

Индекс настроений от Freedom Finance остается на уровне 32 пунктов.

S&P 500 удержался выше верхней границы нисходящего канала и 50-дневной скользящей средней. MACD не подает сигналов о возможной смене текущего тренда, RSI находится в нейтральной зоне. Позитивные результаты корпоративных отчетностей поддерживают краткосрочный рост котировок. Ближайшая поддержка для S&P 500 располагается на уровне 3700 пунктов.