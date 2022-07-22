«Фридом Финанс»: «Медведи» взяли рынки под контроль

Аналитики «Фридом Финанс»:

Сессия 21 июля на отечественных фондовых площадках завершается в минусе. К последнему часу торгов индекс Мосбиржи терял 1,09%, РТС снижался на 3,98%. Динамику на российском рынке определили негативный внешний фон и пессимистичные прогнозы компаний из металлургического и электроэнергетического секторов.

Европейский центробанк поднял ключевую ставку на 0,5 п.п., хотя первоначально анонсировалось повышение с шагом в 0,25 п.п. Это привело к некоторому укреплению курса евро к мировым резервным валютам, но в то же время вызвало опасения по поводу возможной рецессии в еврозоне. Торги на фондовом рынке США открылись в красном секторе, давление на котировки оказывают неоднозначные финансовые отчеты корпораций.

В лидеры роста сегодня вышли депозитарные расписки Эталона (+4,6%), поддержку им оказывают ожидания продолжения снижения ключевой ставки Банка России и, как следствие, удешевления ипотеки. Котировки Русала (+4,5%) продолжают отыгрывать информацию о слиянии с ГМК Норникель. Обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+4,02%) традиционно идут вверх на фоне ослабления рубля.

Список аутсайдеров на публикации слабых операционных результатов за второй квартал и сообщении о вероятной отмены дивидендов в текущем году возглавил Polymetal (-12,4%). Новость о намерении Великобритании с 10 августа прекратить импорт угля из России вызвала снижение котировок Распадской (-5,6%). Бумаги НЛМК (-4,08%) попали под давление негативных ожиданий в отношении операционных результатов в отрасли.

Пара USD/RUB укрепилась на 1,64 руб., пара EUR/RUB после повышения ставки ЕЦБ поднялась на 1,05 руб., до 57,38. Ориентиры для курса доллара и евро к рублю на торгах 22 июля: 55–58 и 56–59 соответственно

Нефть марки Brent к концу российской сессии дешевела на 2,53%, до $104,22 за баррель на опасениях развития рецессии в еврозоне. Золото прибавляло в цене 0,66%, до $1711,6 за тройскую унцию.

Завтрашний прогноз для индекса Мосбиржи: диапазон 2000–2100 пунктов.