«Открытие»: Металлурги под давлением падения цен на продукцию

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Металлурги под давлением падения цен на продукцию

· Отечественный рынок снижался в первой половине дня. Сначала на рублёвый индекс давил рубль и опасения очередных осложнений из-за активного желания в американском Конгрессе придать России очередной статус изгоя. Затем рубль начал активно слабеть (вероятно из-за интервенций Минфина), что частично сократило потери рублёвых акций. Активность заметно повысилась. Объём сделок на основной секции Московской Биржи перевалил за 19,0 млрд рублей по сравнению с 15,0 млрд рублей днём ранее.

· По состоянию на 15:10 мск индекс МосБиржи - 2049,92 п. (-1,22%), а индекс РТС - 1127,22 п. (-5,19%).

· Лидерами среди индексных бумаг были обыкновенные и привилегированные акции «Сургутнефтегаз, «РусАл», Global-Trans и Fix Price. Самыми слабыми оказались Polymetal, НЛМК, OZON Holdings, «Полюс» и «Русгидро».

· Акции «Сургутнефтегаз» среди лидеров дня. На рынке говорят о том, что введение отрицательных ставок по валютным депозитам юридических лиц может заставить компанию проявить активность на рынке поглощения. В частности, компания может купить с большим дисконтом активы зарубежных компаний, которые покидают Россию. Кроме того, резкое ослабление рубля в дневные часы также позволяет говорить о традиционной идее защиты от слабости национальной валюты за счёт акций «Сургутнефтегаз», у которого значительная валютная позиция.

· Бумаги «Газпрома» теряли около 1%. Компания возобновила прокачку газа по «Северному потоку». Однако источники в Европе говорят, что объёмы остаются на уровне до профилактических работ. То есть около 40% от общей мощности газопровода. Компания планирует увеличение прокачки лишь после получения турбины Siemens и её установки.

· Бумаги Polymetal оказались лидером снижения. Компания снизила производство в I полугодии на 7% до 697 тыс. унций в золотом эквиваленте. Чистый долг на конец II квартала составил около $2,8 млрд, увеличившись на $0,8 млрд за квартал. На рост долга повлияла ускоренная закупка оборудования и запасных частей, финансирование критически важных подрядчиков и поставщиков, а также переоценка долга в рублях из-за его укрепления. Прогноз производства на текущий год подтверждён на уровне 1,7 млн унций в золотом эквиваленте. Менеджмент полагает, что компания останется прибыльной при курсе не менее 52 рублей за доллар и цене золота выше $1200 за тройскую унцию. Тем не менее, руководство не ожидает выплат дивидендов в 2022 году, но окончательное решение будет принимать совет директоров.

· Из бумаг вне индекса МосБиржи отметим рост расписок «О'КЕЙ». Накануне совет директоров розничной сети рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 0,03159 евро на бумагу.

· Отметим сохраняющуюся слабость акций металлургов. Накануне вышла статистика Росстата по ценам производителей, которые упали за июнь на 4,1%. Также сообщалось о существенном двухзначном падении цен на большую часть продукции сталеваров. Соответственно, компании находятся в условиях двойного давления, как со стороны сократившегося экспорта, так и крепкого рубля.

· Акции Сбербанка теряли около 2%. Приложение банка в очередной раз показало сбой, а также в Евросоюзе включили заморозку активов финансовой организации в 7-ой санкционный пакет. Впрочем, это уже не играет существенной роли, так как подобный сценарий давно предполагался.

Резкий рост объёма торгов юанем намекает на интервенции Минфина

· Рубль резко слабел в период с 12:00 по 13:00. Если судить по динамике объёмов торгов, то основное давление проводилось через пару CNY-RUB. К 14:00 мск объём сделок с китайским юанем достиг 35 млрд рублей, что характерно для среднего показателя в последние дни. Поэтому не исключаем нового рекорда объёмов торгов к завершению сессии. Прежний рекорд составляет 44,3 млрд рублей. В связи с этим предположим вероятное участие Минфина, хотя новое бюджетное правило ещё не прописано. Также слабости рубля может служить дальнейшие шаги по смягчению валютного контроля. ЦБ РФ разрешил банкам-нерезидентам из недружественных государств заключать на российском валютном рынке сделки купли-продажи одной иностранной валюты в обмен на другую, а также соответствующие поставочные валютные форварды и своп-договоры. При этом цены в этих договорах не должны отклоняться более чем на 2% от цен на аналогичные инструменты на российских биржевых торгах и на международных рынках на момент заключения.

· Динамика роста доходностей 10-летних обязательств США и Германии была схожей, что нельзя сказать про итальянские бонды. Премьер Марио Драги во второй раз подал в отставку и она была принята в связи с развалом правящей коалиции. Правительство продержалось 17 месяцев, что близко к среднему сроку существования кабинетов за более чем 30 лет. Доходность по 10-летним обязательствам Италии подскочила на 20 базисных пункта и находилась выше 3,57%. Однако существенного влияния на евро это не оказало. Волатильность на рынке была довольно низкой в ожидании решения ЕЦБ, который впервые за долгие годы может повысить свои ставки.

По состоянию на 15:10 мск:

· DXY - 106,925 (-0,03%),

· EUR-USD - $1,0202 (+0,21%),

· GBP-USD - $1,1931 (-0,37%),

· USD-JPY - 138,78 (+0,39%),

· EUR-RUB – 58,14 (+3,21%),

· USD-RUB – 57,27 (+4,09%),

· CNY-RUB – 8,5117 (+4,44%).

Политический кризис привёл к резкой просадке акций итальянских банков

· Ситуация в Европе развивалась по негативному сценарию. «Газпром» возобновил поставки газа по «Северному потоку», но эта идея уже была отыграна накануне. Главным фактором дня стал правительственный кризис в Италии.

· Банковский сектор Италии провалился на 6,5% на фоне отставки Марио Драги. Падение итальянского фондового индекса FTSE MIB превышало 3%, а потери с начала года составляют уже более 24%.

· Потери в европейском Stoxx 600 были незначительными, хотя осторожность инвесторов перед заседанием ЕЦБ была очевидной. Инвесторы рассчитывают на прояснение механизма борьбы с фрагментацией рынка облигаций, тем более, что резкий рост доходностей итальянских бондов предполагает использование данного инструмента.

· Одним из самых слабых секторов стала энергетика. Возобновление поставок «Газпрома» смягчает ощущение надвигающегося кризиса. Также признаки ослабления спроса в США и потенциально в Китае давят на котировки нефти.

· Акции Electrolux теряли почти 10%. Компания отчиталась хуже ожиданий за прошедший квартал из-за проблем с логистикой и североамериканским бизнесом.

По состоянию на 15:10 мск:

· FTSE 100 - 7235,51 п. (-0,40%),

· DAX - 13199,81 п. (-0,62%),

· CAC 40 - 6195,48 п. (+0,17%).

Уголь остаётся востребованным в глобальной энергетике

· Согласно годовому обзору рынка энергоносителей BP PLC, угольная генерация произвела рекордные 10,244 ТВЧ электроэнергии в 2021 году. Предыдущий рекорд был установлен в 2018 году. Однако это не привело к рекорду добычи угля, так как многие генерирующие компании проводят модернизацию, что повышает эффективность использования ископаемого топлива. Добыча угля в 2021 году составила 8,173 млн тонн по сравнению с 8,180-8,256 млн тонн в 2012-2014 годах. Соответственно, в период с 2015 по 2020 производство было ниже этих показателей. Отметим, что все ожидания сокращения спроса на уголь пока не оправдываются. Более того, энергетические проблемы Европы могут привести к тому, что в текущем году вновь будет поставлен рекорд угольной генерации, а также рекорд добычи данного топлива.

· Котировки нефти находились под давлением. Рост запасов бензина в США некоторые аналитики рассматривают в качестве признаков разрушения спроса на топливо. Впрочем, на рынок также оказывают влияния негативные ожидания по ситуации с коронавирусом в Китае. Уже 20 из 32 провинций страны регистрируют случаи заражения, что может стать поводом для ограничения мобильности граждан.

· Согласно данным Минэнерго США, на неделе до 15 июня коммерческие запасы нефти сократились на 445 тыс. бар. до 426,6 млн бар. Запасы бензина увеличились на 3,5 млн бар., а дистиллятов упали на 1,3 млн бар. Некоторые аналитики считают, что данные начинают отражать разрушение спроса, если запасы бензина начали расти. Однако мы обратим внимание на другую цифру. Сокращение стратегических резервов составило 5,0 млн бар. до 480,1 млн бар. Неделей ранее сокращение составляло 6,9 млн бар. С начала года из стратегических резервов было продано 113,6 млн бар. нефти, или 19,1% от объёма на конец 2021 года. Соответственно, если бы не стратегические резервы, то сокращение запасов нефти на прошедшей неделе составило около 5,44 млн бар.

По состоянию на 15:10 мск:

· Brent - $102,66 (-3,98%),

· WTI - $95,6 (-4,29%),

· Алюминий - $2428,5 (-0,06%),

· Золото - $1682,2 (-1,06%),

· Никель - $21130 (-0,23%).

Сюрприз от ЕЦБ не смутил американских инвесторов

· Европейский Центральный Банк решил удивить рынок. Депозитная ставка была повышена на 50 базисных пункта до 0,00%, а ключевая ставка также на 50 базисных пункта до 0,50%. Общие ожидания на рынке говорили о повышении на 25 базисных пункта. Однако мы отмечали слухи на рынке о более агрессивном шаге ещё в начале недели.

· Реакция евро была стремительной. Единая валюта укрепилась более чем на 0,6%.

· На этом фоне рост американских фьючерсов немного сократился до менее чем 0,1% в Dow Jones и менее 0,6% в NASDAQ.

· Рынок труда в США постепенно демонстрирует признаки охлаждения. Число первичных заявок на получение пособия по безработице выросло за прошлую неделю до 251 тыс. с 244 тыс. неделей ранее. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии упал в июле до -12,3 п. с -3,3 п. в июне при ожиданиях улучшения до -2,5 п. До конца дня ждём выхода индекса опережающих экономических индикаторов США.

· Продолжают поступать корпоративные отчёты. Акции AT&T теряли почти 2%. Компания блестяще отчиталась за I квартал, сообщила о росте клиентской базы и повысила прогноз по выручке от беспроводных услуг. Однако прогноз по свободному денежному потоку был ухудшен.

· Бумаги American Airlines теряли около 1,5%. Авиакомпания сообщила о первом после пандемии прибыльном квартале. Однако прибыль и выручка совпали с ожиданиями, что для рынка уже не является достаточным.

· Акции производителя медицинского и промышленного оборудования Danaher подскочили на 3,5%. Рост цен на продукцию позволил отчитаться лучше ожиданий по выручке и прибыли.

· Оператор круизов Carnival планирует разместить акции на $1 млрд. Однако компания уже занималась подобными вещами в период пандемии, а также имеет солидные долги. На рынке расценивают данный шаг в качестве признака ухудшения финансового положения компании. Бумаги провалились более чем на 12%.

· Падение бумаг авиакомпании United Airlines составило почти 7% на утренних торгах. Компания отчиталась хуже ожиданий по прибыли и выручке. Менеджмент ссылается на рост топливных издержек, которые также вместе с возможным экономическим спадом повлияют на годовые результаты.

· Алюминиевая Alcoa отчиталась лучше ожиданий благодаря более быстрому росту продаж по сравнению с ростом издержек. Компания также объявила об обратном выкупе на $500 млн. Акции дорожали почти на 4%.