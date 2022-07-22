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«Фридом Финанс»: В фокусе заседание Банка России

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Вчера преобладала отрицательная динамика. РТС потерял около 4%, индекс Мосбиржи закрылся на минимуме с 2017 года. Лидерами роста на новости о возможных дивидендах стали акции O’КЕЙ  (+11,28%). Продолжили снижение бумаги Polymetal (-11,83%), а также других металлургических компаний. Пара USD/RUB без новостей подскочила выше 56.

Банк России проведет заседание по монетарной политике. Мы ожидаем, что регулятор опустит ключевую ставку на 50 б.п., до 9% годовых. Менее вероятным, но вполне возможным считаем снижение на 0,75 или сразу на 1 п.п. Основными доводами в пользу этого решения выглядят отсутствие монетарных рисков в случае умеренного снижения ставки и необходимость стимулирования экономики. Июнь показал хороший спрос на корпоративные облигации, объем размещений после перезапуска рынка превысил 100 млрд руб. Улучшение д енежно-кредитных условий будет стимулировать промышленный и потребительский спрос, в том числе на ипотечном рынке. Проинфляционные факторы ослабляют свое действие. По итогам июля уровень инфляции может опуститься ниже 14,9% в годовом выражении. В дальнейшем регулятор может продолжить смягчение денежно-кредитной политики.

Рассчитываем на рост в пределах 2,5%. Мы полагаем, что у рынка нет драйверов для продолжения коррекции. В случае снижения ключевой ставки на 1 п.п. реакция рынка будет позитивной. Ориентир для индекса Мосбиржи: диапазон 2050–2150 пунктов. Пара USD/RUB, вероятно, будет волатильно реагировать на итоги заседания ЦБ, базовый прогноз: колебания в пределах 54–58. При резком снижении ставки возможно кратковременное ослабление рубля.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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