Комментарии «Открытие»: Сектор металлов и добычи оказался основным местом сосредоточения пессимистов Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Ожидания на старт дня Внешний фон перед началом торгов в России достаточно спокойный, если не обращать внимание на китайский рынок. Нефть дорожает, что предполагает отскок в бумагах российского сектора нефти и газа, а также психологическую поддержку рублю. Однако в ход торгов вновь может вмешаться фактор валютных покупок Минфина, или операции банков по конвертации валют. В любом случае, валютные торги становятся менее предсказуемыми, хотя основные причины для укрепления рубля сохраняются. На предстоящей неделе пройдут пиковые налоговые платежи, а торговый баланс остаётся столь же сильным. Сектор металлов и добычи оказался основным местом сосредоточения пессимистов Российский рынок снизился на торгах в четверг под давлением внешних обстоятельств. Оснований для роста почти не обнаружилось, поэтому торги проходили под диктовку внешнего негатива. Великобритания запретила импорт российского золота, а также угля и нефти в любом виде, включая их частичное содержание в продаваемых партиях, или перепродажу. В Евросоюзе также запретили продажи российского золота и ювелирной продукции. Нефть находилась под давлением в течение всего дня. И, наконец, статистика цен производителей говорит об избыточном предложении на внутреннем рынке продукции металлургов, которые вынуждены сокращать производство. Активность была довольно высокой. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 27,162 млрд рублей по сравнению с 25,182 млрд рублей днём ранее.

По итогам торгов 21 июня индекс МосБиржи - 2053,64 п. (-1,04%), а индекс РТС - 1142,18 п. (-3,93%). Лидеры роста на 18:50 мск: РУСАЛ ао 49,95 4,94% Аэрофлот 27,58 3,68% Сургнфгз 25,77 3,49% ПИК ао 782 2,01% FIXP-гдр 294,8 1,9% Лидеры снижения на 18:50 мск: Polymetal 255 -11,83% НЛМК ао 115,88 -3,42% Полюс 7 933,5 -3,01% СевСт-ао 683 -2,82% Транснф ап 110 850 -2,38% Лишь два отраслевых индекса закрыли день в плюсе и 8 завершили его в минусе. Рост состоялся в секторе строительных компаний (+2,45%) и транспорте (+0,01%). Самое существенное падение было в секторе металлов и добычи (-1,93%).

Сначала о позитиве в бумагах строительных компаний. На рынке растёт уверенность, что ЦБ РФ может пойти на более агрессивное снижение ставки на заседании 22 июля, что, естественно, повлечёт за собой снижение стоимости ипотеки. В транспортном секторе на взлёт пошли бумаги «Аэрофлота» на новостях о послаблении европейских санкций на поставку авиационного оборудования.

Самые главные потери в секторе металлов и добычи. Великобритания и Евросоюз синхронно запретили импорт российского золота и ювелирных изделий. Поэтому в числе аутсайдеров индексных бумаг мы наблюдаем Polymetal и «Полюс». Впрочем, о Polymetal мы ещё поговорим. Также под давлением остаются акции металлургов, которые столкнулись с резким сокращением экспорта, что привело к перенасыщению внутреннего рынка и падению цен, которое, к слову, будет выгодно строительной отрасли и прочим промышленным производителям.

Продажи «Северстали» стальной продукции в I полугодии сократились на 6%, а железо-рудной на 57%. Продажи угля вовсе исчезли из консолидированной отчётности. Производство чугуна не изменилось, а вот стали уменьшилось на 7%. Естественно, что результаты I квартала немного смягчают более суровую картину в II квартале. Производство чугуна сократилось за II квартал уже на 16%, а жидкой стали на 18%. «Текущее положение дел у российских сталелитейных компаний отчетливо продемонстрировали операционные результаты ММК, - отмечает главный аналитик по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексей Павлов. - Так что показатели «Северстали», в принципе, ничем не удивили. При этом на фоне ограниченного доступа на экспортные рынки ситуация во II полугодии для металлургов, видимо, будет только усугубляться. Ну, а дополнительно «порадовал» глава «Северстали» Александр Шевелев, сообщив, что компания не планирует раскрывать финансовые результаты за I и II кварталы 2022 года».

Выручка Polymetal во II кв. упала на 36% г/г. «Очевидно, что проблемы с реализацией не обошли стороной и Polymetal, который практически всю продукцию традиционно отгружал на экспорт, - отмечает главный аналитик по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексей Павлов. - Собственно, с этим во многом связан и резкий рост чистого долга с $1,6 млрд на начало года. По данным компании, во II квартале на ее российских предприятиях было накоплено 130 тыс. унций запасов золота и серебра в слитках в золотом эквиваленте. Менеджмент рассчитывает, что разрыв между продажами и производством будет устранен в III квартале, так как компания наращивает экспорт на различные азиатские рынки. При этом Polymetal сообщил, что видит риск невыполнения прогноза по производству на текущий год в виду логических сложностей. Данный ранее прогноз по удельным затратам уже не актуален в сегодняшних курсовых реалиях и будет обновлен в сентябре. Глава компании Виталий Несис также сообщил, что выплаты дивидендов маловероятны в текущем году». Впрочем, далее было уточнено, что решение по дивидендам всё же является приоритетом совета директоров.

«Совет директоров ТМК всё же рекомендовал выплатить дивиденды в размере 9,68 рубля на акцию по итогам первого полугодия 2022 года. Решение о выплате дивидендов будет принято на внеочередном собрании акционеров, которое запланировано на 29 августа 2022 года», - говорится в сообщении компании.

Акции «Газпрома» упали на 1,92%. В актив можно занести потенциальное увеличение поставок в относительно дружественную Венгрию. Однако в негативе то, что поставки по «Северному потоку» возобновились, но находятся на уровне перед профилактическими работами. В компании говорят о том, что увеличение прокачки станет возможным лишь после возвращения турбины Siemens после ремонта в Канаде. Однако это также не означает выход на плановую мощность, так как вслед за этим может встать вопрос о профилактике другой газокомпрессорной турбины. Валютный рынок в зоне повышенной волатильности Рубль резко слабел в период с 12:00 по 13:00. Если судить по динамике объёмов торгов, то основное давление проводилось через пару CNY-RUB. Курс доллара поднимался выше 58 рублей, а евро выше 59 рублей. Итоговый объём торговли в паре CNY-RUB составил 56,045 млрд рублей, что является новым рекордом . В связи с этим предположим вероятное участие Минфина, хотя новое бюджетное правило ещё не прописано. Также слабости рубля может служить дальнейшие шаги по смягчению валютного контроля. ЦБ РФ разрешил банкам-нерезидентам из недружественных государств заключать на российском валютном рынке сделки купли-продажи одной иностранной валюты в обмен на другую, а также соответствующие поставочные валютные форварды и своп-договоры. При этом цены в этих договорах не должны отклоняться более чем на 2% от цен на аналогичные инструменты на российских биржевых торгах и на международных рынках на момент заключения.

Дневная волатильность на Forex к вечеру оказалась не столь сильной. Меж тем в ЕЦБ повысили ставки сразу на 50 базисных пункта до 0,00% по депозитной ставке и 0,50% по ключевой. На этом фоне евро пытался укрепляться почти на 0,7% относительно доллара. Однако весьма быстро рынок обнаружил «хитрое» решение европейского регулятора. Банкиры объявили о создании механизма защиты в переходный период (TPI), который призван бороться с фрагментацией рынка облигаций. Механизм может быть использован без предупреждения в случае возникновения резкого расхождения доходностей гособлигаций еврозоны. В качестве первой линии обороны будут выступать средства, полученные от вложений ЕЦБ в рамках программы экстренной поддержки в период пандемии (PEPP). Иными словами, ЕЦБ повысил ставку, но обещает использовать механизм количественного смягчения без ограничений – «блестящий шаг» в борьбе с инфляцией. Рынки облигаций демонстрировали весьма любопытную динамику. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала более чем на 10 базисных пункта. По аналогичным германским падение доходности превысило 3 базисных пункта. Однако основные события развивались в итальянских долговых бумагах. После очередного объявления об отставке премьера Марио Драги доходность по ним подскочила более чем на 20 базисных пункта. Однако к вечеру рост сократился менее чем на 9 базисных пункта. По состоянию на 23:30 мск: DXY - 106,528 (-0,4%,

EUR-USD - $1,0223 (+0,41%),

GBP-USD - $1,1989 (+0,12%),

USD-JPY - 137,45 (-0,57%),

USD-RUB- 56,65 (+2,94%),

EUR-RUB - 57, 40 (+1,90%),

CNY-RUB - 8,51 (+4,42%). Сильные отчёты корпораций пока преобладают на американском рынке Американские индексы завершили очередной день ростом, игнорируя ряд слабых отчётов и тревожащую статистику. Всё же около 71% из 18% отчитавшихся компаний S&P 500 показывают результаты лучше ожиданий.

Сильные цифры по прибыли показали Danaher Corporation (+9,07%), Philip Morris International (+4,19% и Tesla (+9,78%. Впрочем, в последнем случае часть прибыли была обеспечена продажей криптовалюты, а вот выручка компании не дотянула до прогноза. Тем не менее, Tesla обещает рост ежегодных продаж на 50% в обозримые годы.

Однако есть и настораживающие сигналы. Число первичных обращений за пособием по безработице выросло за прошлую неделю до 251 тыс. с 244 тыс., что является максимальным значением за 8 месяцев. Индекс опережающих экономических индикаторов снизился в мае четвертый месяц подряд. Впрочем, негативная статистика стала поводом для падения доходности 10-летних казначейских обязательств США ниже 2,9%.

Частный инвестиционный фонд Blackstone Inc. (-3,18%) неожиданно сообщил об убытках в размере $0,04 на акцию, или $29,40 млн по сравнению с $1,31 млрд год назад.

Отчётность AT&T (-7,62%) была отличной во всех отношениях. Однако компания ждёт сокращение свободного денежного потока на фоне просрочек платежей пользователей мобильных услуг и перехода их на более дешёвые планы. Компания также сокращает свою прибыль из-за более широкого использования значительных дисконтов.

Авиакомпания American Airlines (-7,43%) отчиталась в рамках ожиданий по прибыли и выручке за II квартал. Это был первый прибыльный квартал с начала пандемии. Однако коллеги по отрасли говорят о росте топливных издержек и вероятности снижения пассажирского потока на фоне возможной рецессии.

Оператор круизов Carnival Corp. (-11,18%) продал дополнительную эмиссию акций на $1 млрд, что заставляет инвесторов беспокоиться о финансовом положении в отрасли. На этом фоне бумаги конкурентов Norwegian Cruise Line упали на 7,28%, а Royal Caribbean Cruises на 8,24%.

Всего 2 отраслевых индекса S&P 500 показали снижение и 9 завершили день в плюсе. Отрицательная динамика была в секторах коммуникаций (-0,21%) и энергетике (-1,69%). Наиболее сильный рост показали секторы цикличных товаров (+2,25%) и здравоохранение (+1,51%). По итогам торгов: DJIA - 32036,90 п. (+0,51%),

S&P 500 - 3998,95 п. (+0,99%),

NASDAQ - 12059,61 п. (+1,36%). Коронавирус и ипотечные уклонисты остаются поводами для беспокойства китайских инвесторов Азиатские рынки торговались разнонаправленно. Япония продолжает следовать за примером в США, а в Китае инвесторы обеспокоены распространением коронавируса и проблемами в секторе недвижимости.

Коронавирус пока остаётся тревожащим фактором для китайского рынка. 21 июня было зарегистрировано 1011 новых случаев заболевания по сравнению с 943 днём ранее. Власти пока воздерживаются от резких шагов, но тестирование проводится на регулярной основе с локальными мерами сдерживания распространения. Сектор недвижимости в Шанхае терял около 0,5%, полупроводниковый индекс почти 1,5%, а ресурсный более 1%. Поводом для беспокойства в сфере недвижимости остаётся социальное движение отказников платить по ипотеке за замороженные проекты. В Гонконге преимущественно в плюсе торговались акции технологичных компаний. Ситуация со штрафом для Didi Global прояснилась. Назначенный платёж составляет около $1 млрд. Соответственно, некоторые полагали сумму более крупной.

Японский рынок продолжил рост и может показать лучшую неделю за четыре месяца. Надежды на дальнейшее восстановление экономики и активный поиск сотрудников привёл к росту бумаг Recruit Holdings на 2,0%. Однако лучший рост показал сектор морского транспорта, повышаясь более чем на 5%. Три крупнейших судоходных компании повысили свои финансовые ожидания на текущий год. Бумаги Kawasaki Kisen поднялись более чем на 11,5%, Nippon Yusen более чем на 4,5%, а Mitsui OSK Lines почти на 4%. Под давлением были акции генерирующих компаний из-за роста издержек на топливо. По состоянию на 8:25 мск: NIKKEI 225 - 27938,95 п. (+0,49%),

Hang Seng - 20600,12 п. (+0,12%),

Shanghai Composite - 3262,31 п. (-0,30%). Индийский спрос на продукты нефтепереработки на рекордных значениях Рынок нефти продолжает жить в состоянии оценки потери спроса и его дальнейшего роста. Если в США снижение спроса на автомобильное топливо оценивают на уровне около 8%, то в Индии июньские данные говорят о рекорде потребления, объёмы которого на 18% превышают прошлогодний показатель. В любом случае, структура бэквордации на рынке продолжает говорить о наличии проблем с поставками.

Накануне вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не будет продавать нефть себе в убыток. Тем самым, чиновник ответил на планы G7 ограничить цену продажи российского сырья. То есть при определённых обстоятельствах РФ может ограничить продажи, если цена не будет устраивать.

По вопросу возвращения турбины Siemens «Газпрому» возникли очередные осложнения. Агентство Reuters сообщает, что задержки с транспортировкой связаны с проволочками российской стороны по предоставлению разрешений на отправку турбины для «Северного потока». То есть существует вероятность, что к концу июля турбина не будет возвращена в Россию. По состоянию на 8:45 мск: Brent - $104,97 (+1,07%),

WTI - $97,27 (+0,95%),

Алюминий - $2437 (+0,68%),

Золото - $1714,2 (+0,05%). info4

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