«Фридом Финанс»: Рубль дешевеет на ожидании снижения ключевой ставки

Аналитики «Фридом Финанс»:

К 12:00 мск 22 июля индекс Мосбиржи вырос на 1,51%, до 2084,55 пункта. РТС поднялся на 0,34%, до 1146,10, а индекс голубых фишек подрос на 1,67%. В лидеры роста в первой половине дня вышли акции TCS Group (+5,86%), Яндекса (+3,59%) и Лукойла (+2,78%). В аутсайдерах оказались бумаги Polymetal (-4,82%), Полюса (-2,71%) и ОК РУСАЛ (-0,97%).

Бумаги Яндекса дорожают, отыгрывая новость о том, что эмитент станет оператором рекламных данных в Рунете уже к осени. За эту функцию компания будет взимать плату.

Котировки ЛУКОЙЛа, по всей видимости, реагируют на повышение мировых нефтяных цен. К слову, в отсутствие инфоповода растут также акции Роснефти (+2,48%).

Акции золотодобытчиков корректируются из-за введения новых санкционных ограничений на экспорт драгметалла из России. Вчера глава Polymetal сообщил, что для компании теперь закрыт и рынок Казахстана. Впрочем, стоимость золота и серебра снижается уже четыре месяца подряд. Как следствие, бумаги отыгрывают не только сужение рынков сбыта, но и ожидаемое снижение выручки.

Котировки Brent укрепляются на 0,22%, до $104,09 за баррель. До конца сессии актив, по нашему мнению, будет торговаться в коридоре $100–107.

Пара USD/RUB в моменте растет на 0,57%, до 57,21. EUR/RUB поднимается на 0,25%, до 57,50. Рубль укрепляется на ожиданиях смягчения монетарных условий в стране. Решение Банка России будет обнародовано в 13:30 мск. Консенсус-прогноз предполагает уменьшение ставки на 50 б. п., до 9%. Однако мы не исключаем и более агрессивного смягчения ДКП с понижением ставки на 75–100 б. п. на фоне дефляции, отмечавшейся на протяжении июня и первых двух недель июля. До конца сессии основные валютные пары будут двигаться в интервалах 56,7–59,4 и 58,0–61,5 соответственно.

Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие текущей сессии: зона 2000–2140 пунктов. Ориентир для РТС: коридор 1100–1200 пунктов.