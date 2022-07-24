Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 24 июля: 3 146,2200 руб/1 г золота и 33,7000/1 г серебра ЦБ РФ с 23 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 146,2200 руб.

1 грамм серебра - 33,7000 руб.

1 грамм платины - 1 603,4700 руб.

1 грамм палладия - 3 457,8799 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 42,4400 р. (1,37%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4000 р. (1,17%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 27,3400 р. (1,73%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 55,0399 р. (1,62%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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