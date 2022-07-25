«Фридом Финанс»: Фондовый рынок вдохновился снижением ключевой ставки ЦБ РФ

Аналитик «Фридом Финанс»:

В пятницу, 22 июля, Индекс МосБиржи к вечеру вырос на 1,9%, а РТС прибавил 1,92%. Событием дня стало решение Банка России по ключевой процентной ставке. В связи с замедлением разгона инфляции и ослаблением соответствующих ожиданий населения регулятор понизил ставку до 8%. Такой значительный шаг стал для рынка неожиданностью. Рубль отреагировал на решение ЦБ ослаблением, а фондовые площадки — ростом.

Лучше прочих выглядели депозитарные расписки портала ЦИАН (+9,2%). По всей видимости, это обусловлено смягчением монетарных условий и ожиданиями роста спроса на жилье. Заметно подорожали депозитарные расписки Яндекса (+5,8%), возможно, продолжая отыгрывать новость о поддержке государством высокотехнологичных предприятий. Также выросли в цене бумаги холдинга TCS (+5,4%), видимо, в ожидании роста спроса на кредиты.

Лидерами снижения в пятницу опять оказались акции группы Polymetal (-9,2%), отыгрывая негатив, связанный с высокой вероятностью невыплат дивидендов в текущем году. Без весомых инфоповодов корректируются бумаги ОК РУСАЛ (-3%). Дешевеют из-за санкций в отношении золотодобывающей отрасли акции Полюса (-3,7%).

Доллар США к вечеру пятницы вырос на 20 коп., до 56,86 руб., а вот стремительно укрепляющийся к мировым резервным валютам евро подорожал к «россиянину» сразу на 4 руб. 53 коп., до 59,76 руб. Ожидаем, что в понедельник пары USD/RUB и EUR/RUB будут торговаться в интервалах 55-58 и 57–60 соответственно.

Котировки Brent в пятницу к вечеру повышаются на 1,05%, до $104,97 за баррель. Цена золота растет на 0,86%, до $1728,1 за тройскую унцию.

В понедельник ожидаем движения Индекса МосБиржи в коридоре 2100–2200 пунктов.