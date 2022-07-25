«Открытие»: Ситуация на внешних рынках негативная

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

· Ситуация на внешних рынках негативная. Инвесторы проявляют осторожность перед заседанием ФРС, опасаясь очередного агрессивного повышения ставки. Предварительная статистика за июль также указывает на начавшийся спад в еврозоне и сильное замедление в США. Соответственно, инвесторы вполне обоснованно опасаются высоких ставок при невнятном экономическом росте, что скажется на доходах корпораций. Для России ситуация остаётся без изменений. Товары экспорта дешевеют, но остаются дорогими. Евросоюз смягчает условия закупки российской нефти для третьих стран. Однако назвать это позитивом для всего рынка сложно. Поэтому ждём продолжения медленного сползания, или консолидацию. Ситуация с рублём стала менее прозрачной из-за возможных интервенций Минфина через китайский юань. Тем не менее, фактором поддержки будут пиковые налоговые платежи.

Итоги предыдущей недели

· За прошедшую неделю индекс МосБиржи снизился с 2109,52 п. до 2096,75 п., а индекс РТС с 1161,53 п. до 1161,47 п. Пара EUR-USD поднялась с $1,0087 до $1,0212. Пара USD-RUB повысилась с 57,165 до 57,29, а EUR-RUB с 57,96 до 58,30. Нефть Brent подорожала с $101,16 до $103,20 за баррель. Золото на Comex подорожало с $1703,60 до $1727,40 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust упали с 1014,28 до 1005,87 тонн. Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 3863,16 п. до 3961,63 п.

· Российский рынок понёс потери по итогам недели. Основной пессимизм был сосредоточен в акциях металлургов, которые предоставили весьма слабую операционную отчётность. Спад продаж в II квартале оказался весьма существенным. Более того, статистика цен производителей также говорит о резком падении цен продукции металлургов. Плюс к этому золотодобытчики стали очередной целью 7-го пакета санкций Евросоюза. Европа запрещает импорт российского золота и ювелирных изделий. Порадовал «Газпром», который с 21 июня возобновил прокачку газа по «Северному потоку». Впрочем, объёмы остаются такими же, как до остановки на профилактику, поскольку турбина Siemens всё ещё в пути и пока нет чёткого понимания, когда она появится в России. Акции застройщиков дорожали почти всю неделю на ожиданиях снижения ставки ЦБ РФ, но по факту смягчения денежной политики подверглись небольшому давлению. В любом случае, снижение ставки для них является позитивом. В остальном, рынок пока не может нащупать основание для уверенного разворота вверх.

· Рубль на прошедшей неделе немного ослаб, но произошло это после того, как доллар побывал ниже 55 рублей. ЦБ РФ продолжил смягчать валютный контроль для юридических лиц. Однако в сфере условий для физических лиц пока послаблений ждать не стоит. Ставка Банка России была снижена сразу на 150 базисных пункта, что изрядно удивило рынок. Впрочем, как мы отмечали, статистика цен производителей говорит о весьма сильной дефляции. Поэтому регулятор мог пойти на такой решительный шаг. Прогнозы по инфляции на конец года также улучшились, как и оценка спада ВВП. Рубль отреагировал ослаблением на решение ЦБ РФ. Однако мы также допускаем, что Минфин проводил валютные покупки. Об этом может говорить резкий рост объёмов торгов китайским юанем. То есть финансовое ведомство готово сдерживать укрепление рубля в интересах бюджета.

· Главным событием на внешних рынках стало заседание ЕЦБ. Европейский регулятор повысил ставки сразу на 50 базисных пункта. Впрочем, одновременно было объявлено о запуске механизма переходного периода, который будет призван сглаживать проявления фрагментации долгового рынка. По сути, ЕЦБ объявил о количественном смягчении, целью которого будут неустойчивые бонды периферийной Европы. Решительный шаг привёл к укреплению евро, которому уже предсказывали падение ниже паритета с долларом. Однако своего слова ещё не сказала ФРС, заседание которой намечено на предстоящей неделе.

События предстоящей недели

· Германия днём в понедельник публикует индексы деловых ожиданий, текущей ситуации и делового климата. По всем трём показателям ожидается снижение. В США выйдет индекс национальной активности ФРБ Чикаго.

· Во вторник Банк Японии опубликует протокол своего последнего заседания. В Китае выйдут данные по прямым иностранным инвестициям. Вечером в США выйдет статистика цен на жильё. Затем появится индекс доверия потребителей от Conference Board. Также будет опубликована статистика продаж новых домов. Закроет день отчёт API по запасам нефти в США.

· Австралия в Среду может сообщить об ускорении инфляции в II квартале до 6,3% с 5,1% в I квартале. Китай опубликует данные по динамике прибыли в промышленности за июнь. В Германии выйдет индекс потребительского климата (ожидается его падение до -29,0%). В США ожидается статистика по заказам на товары длительного пользования. Ожидается их падение на 0,3% за июнь. Далее сальдо внешней торговли товарами США, запасы на оптовых складах и незавершённые продажи жилья. Минэнерго США опубликует отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов. Ключевым событием дня станет итог заседания ФРС. Ожидается повышение ставки на 75 базисных пункта. В России выйдет традиционная недельная статистика по инфляции, данные по безработице. Розничные продажи в России могли показать в мае снижение на 8,7% в годовом выражении по сравнению с падением на 10,1% в апреле. Падение промышленного производства в РФ могло составить 5,3% в июне.

· В четверг Австралия может сообщить о росте розничных продаж за июнь на 0,6%. В еврозоне выйдет отчёт по оценке потребительского и делового доверия, а также индексы делового климата и экономических ожиданий. В США традиционные недельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Также выйдет оценка ВВП США за II квартал. Ожидается рост на 0,4% в сравнении с предыдущими тремя месяцами.

· Япония может в пятницу сообщить о снижении безработицы до 2,5% в июне с 2,6% в мае. Промышленность Японии могла вырасти за июнь на 3,7%. ВВП Франции мог повыситься за II квартал на 0,2%. Рост испанского ВВП мог составить 0,4% за прошедший квартал. Безработица в Германии могла остаться в июле на уровне 5,3%. Германский ВВП мог увеличиться за II квартал лишь на 0,1%. Однако главной цифрой дня будет инфляция в еврозоне. Ожидается её ускорение до 8,7% в июле с 8,6% в июне. В США также выйдет ключевая статистика по ценам личного потребления. Ожидается, что Core PCE останется на уровне 4,7%. Далее индекс потребительского доверия от Университета Мичигана, а закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым.

Китай создаёт фонд недвижимости для помощи проблемным застройщикам

· Торги в Азии проходили неуверенно. Японские инвесторы проявляли осторожность перед заседанием ФРС. В Китае продолжают переживать из-за коронавируса, но акции застройщиков дорожают на инициативах властей.

· Власти КНР сообщили о 800 новых случаях заражения в воскресенье. Можно говорить, что динамика указывает на спад случаев заражения, но на рынке продолжают к этому относиться настороженно. Власти страны объявили о создании фонда недвижимости объёмом 300 млрд юаней, дабы помочь застройщикам пережить долговой кризис. На этом фоне бумаги девелоперов в Гонконге повышались на 3%. В Шанхае аналогичный индекс повышался почти на 2%. Распродажи наблюдались в секторах новой энергетики, автомобилестроении и телекоммуникационном оборудовании. Министерство транспорта Китая выпустило новые правила о том, как компании должны хранить и делиться данными о клиентах, что на рынке рассматривают в качестве шага ужесточения регулирования отрасли перевозок. Financial Times пишет о том, что в Китае решили разделить компании с листингом в США на несколько групп в зависимости от чувствительности аудиторской информации. То есть в случае наличия закрытых статей компании могут оказаться в списках с вероятным делистингом с американских площадок.

· Японский рынок снижался в утренние часы, рискуя прекратить свою полосу роста в семь сессий подряд. Под давлением были такие акции, как производителя промышленных роботов Fanuc на фоне замедления экономической активности, как в США, так и в Европе. Лидировали защитные секторы, представленные железными дорогами и коммунальными услугами.

По состоянию на 8:30 мск:

· NIKKEI 225 - 27685,86 п. (-0,82%),

· Hang Seng - 20425,76 п. (-0,89%),

· Shanghai Composite - 3249,37 п. (-0,63%).

Нефтяные трейдеры продолжают отыгрывать идею замедления экономик главных потребителей

· На рынке нефти одновременно действуют две идеи на продажу. Во-первых, ливийская NOC заявляет о том, что восстановит добычу до 1,2 млн бар. в сутки в течение двух недель. Во-вторых, сохраняется эффект слабых данных по экономикам еврозоны и США. Также существуют опасения, что дальнейшее агрессивное повышение ставки ФРС приведёт к замедлению американской экономики и соответствующему спаду потребления топлива.

· Индия сообщает, что в июне нефтепереработка сократилась на 4,7% по сравнению с маем, но на 17% превысила объёмы прошлого года, составив 5,27 млн бар. в сутки. Примечательно, что объёмы переработки были на 6,3% выше, чем в июне 2019 года. Меж тем спрос на нефтепродукты в Индии увеличился на 17,9% в годовом выражении. Продажи дизельного топлива выросли за год на 23,9%, а бензина на 23,2%.

По состоянию на 8:45 мск:

· Brent - $102,37 (-0,80%),

· WTI - $93,76 (-0,99%),

· Алюминий - $2425 (-2,04%),

· Золото - $1722,9 (-0,26%),

· Платина - $858,3 (-1,03%).