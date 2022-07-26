«Фридом Финанс»: Рубль и нефть тянут рынок в разные стороны

Аналитики «Фридом Финанс»:

На торгах 25 июля к 12:00 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,77%, до 2112,91 пункта, РТС опустился на 0,57%, до 1154,67, а индекс голубых фишек прибавил 0,67%.

В лидеры роста вышли TCS Group (+2,67%), Яндекс (+5,86%) и НЛМК (+1,94%)

В аутсайдерах оказались Сургутнефтегаз (-0,85%), Алроса (-0,29%) и ЛУКОЙЛ (-0,28%).

Акции Яндекса поддержало сообщение о снятии всех ограничения на наем новых сотрудников. На данный момент у компании около 2 тыс. вакансий, в ближайшее время появятся новые.

Котировки НЛМК позитивно реагируют на публикацию финансовой отчетности за первое полугодие. Согласно представленному документу, производство стали по группе с января по июнь снизилось всего на 1%, до 8,9 млн тонн, а во втором квартале сократилось на 2% кв/кв и на 4% г/г.

В моменте котировки нефти марки Brent поднимались на 0,60%, до $98,97. Ожидаем, что до конца текущей сессии цена будет находиться в диапазоне $94,50–107,50.

Пара USD/RUB в первой половине сессии укрепляется на 0,53%, до 57,82, а EUR/RUB — на 0,51%, до 58,81. Валютная выручка экспортеров уже была конвертирована в рубли, поэтому, несмотря на предстоящий пик налогового периода, этот фактор не окажет поддержки рублю. Сегодня должно быть принято новое бюджетное правило, исполнение которого будет способствовать ослаблению нацвалюты в долгосрочной перспективе. До конца этого дня пара USD/RUB будет колебаться между 56,70 и 59,40, а пара EUR/RUB останется в пределах 58,00–61,50.

Ориентиры для индексов Мосбиржи и РТС на закрытие текущей сессии: 2050–2150 и 1100–1200 пунктов соответственно.