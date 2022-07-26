«Фридом Финанс»: В ожидании заседания FOMC

Илья Зубков, аналитик «Фридом Финанс»:

Сессию 22 июля основные американские фондовые площадки завершили снижением. S&P 500 опустился на 0,93%, до 3962 пунктов. Nasdaq потерял 1,87%, Dow Jones — 0,43%. Только три из 11 входящих в индекс широкого рынка секторов закрылись в плюсе. В лидеры роста вышел сектор коммунальных услуг (+1,37%). В аутсайдерах из-за слабых корпоративных отчетов оказался сектор коммуникаций (-4,33%).

Schlumberger (SLB: +4,3%) превзошла прогнозы в отношении выручки и EPS за второй квартал. Повышены ориентиры по темпу роста выручки при зафиксированном увеличении расходов на разведку и добычу. Выручка и прибыль на акцию Intuitive Surgical (ISRG: -5,7%) за апрель-июнь недотянула до консенсуса из-за сокращения выручки от продаж хирургических систем. При этом годовой прогноз роста объема процедур повышен. Snap (SNAP: -39,1%) отчиталась несколько хуже ожиданий и воздержалась от прогнозов из-за неопределенности, связанной с изменением политики конфиденциальности Apple, сложной макроэкономической ситуации и конкуренции с TikTok.

В ходе предстоящей торговой сессии инвесторы будут проявлять осторожность. Новая неделя ознаменуется двумя важными для рынка событиями — заседанием ФРС и публикацией предварительных данных о динамике ВВП США за второй квартал. FOMC, как ожидается, поднимет ставку на 75 б.п. Наиболее интересны для инвесторов планы регулятора в отношении движения ставки на осенних заседаниях.

Поводов для позитива у участников рынка осталось не много. Опубликованные на прошлой неделе опережающие индикаторы вновь сигнализировали о риске рецессии. Индекс PMI США в сфере услуг снизился впервые за два года, а число первичных обращений за пособием по безработице за неделю достигло восьмимесячного максимума. Среди корпоративных комментариев появляется все больше сообщений о замедлении найма сотрудников и даже о сокращениях штата.

В центре внимания к концу прошлой недели оказалась тема потребительской устойчивости, поскольку AT&T сообщила, что клиенты оплачивают счета немного позже, чем обычно. В то же время Verizon заявила, что не наблюдает ничего подобного, а комментарии банков по поводу потребления были оптимистичными. Застройщики отмечают некоторое охлаждение спроса на рынке жилья, в то время как количество новых строек снижается второй месяц подряд. Расставить точки над i в этом сезоне отчетов могут запланированные на эту неделю публикации квартальных результатов «бигтехов». Эти релизы дадут рынку больше информации о потребительском и корпоративном спросе на фоне изменяющегося макроэкономического фона.

Торги 25 июля на площадках Юго-Восточной Азии завершились в минусе. Китайский CSI 300 снизился на 0,6%, гонконгский Hang Seng потерял 0,22%, японский Nikkei 225 опустился на 0,77%. EuroStoxx50 с начала торгов теряет 0,12%. Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $103 за баррель. Золото торгуется по $1727 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 3900–3960 пунктов.

Публикации значимых макроданных на сегодня не запланировано.

Индекс настроений от Freedom Finance остался на уровне 34 пункта.

S&P 500 отскочил от верхней границы коррекционного коридора и может продолжить нисходящее движение. MACD пока не подает сигналов к развороту, RSI также указывает на развитие восходящего импульса. Ближайшая поддержка для индекса широкого рынка располагается на пересечении трендового и коррекционного канала на уровне 3800 пунктов.

Лидер рынка онлайн-рекламы Alphabet (GOOGL) представит квартальную отчетность 26 июля. По прогнозам, выручка корпорации вырастет на 13% г/г, до $69,9 млрд. Наиболее активно продолжат повышаться показатели сегмента облачных вычислений (Google Cloud): выручка этого направления может увеличиться на 38% г/г. В центре внимания будут рекламные доходы. Полагаем, что результаты Alphabet окажутся лучше, чем у Snap и Twitter, которые представили слабые квартальные отчеты на прошлой неделе. Отметим, что Alphabet получает некоторую выгоду от измененной политики конфиденциальности Apple, так как рекламодатели могут пользоваться относительно более высокой эффективностью рекламных кампаний в поисковой системе Google и на платформе YouTube. Тем не менее баланс рисков по показателям Alphabet все равно смещен в неблагоприятную сторону из-за потенциального влияния высоких производственных издержек на рекламодателей. Динамика акций будет определяться заявлениями менеджмента на конференс-колле, особенно важна оценка руководством корпорации макроэкономических факторов.

Apple (AAPL) опубликует квартальный отчет 28 июля. Согласно консенсус-прогнозу FactSet, выручка компании вырастет на 2%, а скорректированная EPS снизится на 11%. Однако фактические результаты могут существенно отличаться от ожиданий рынка, так как в отрасли сохраняется высокая неопределенность. Некоторые показатели могут испытать давление из-за локдауна в КНР, частично пришедшегося на отчетный период. Кроме того, менеджмент Apple не дал собственных прогнозов на апрель-июнь при публикации результатов за первый квартал. Согласно выводам отраслевых исследовательских агентств, продажи смартфонов, ПК, мобильных приложений у Apple лучше, чем у конкурентов. Мы рассчитываем на рост объемов реализации в этих сегментах в пределах 1–5% и прогнозируем наиболее сильные результаты продаж в сегменте сервисов, часов и других носимых устройств, а наиболее слабые — в сегменте планшетов. Несмотря на ослабление спроса, положительным фактором станет сокращение дефицита полупроводников. Для инвесторов самыми важными метриками в отчете Apple будут показатели маржинальности. Также большой интерес для рынка представляют прогнозы менеджмента в отношении продаж на текущий квартал и до конца года.

Крупнейшая интегрированная нефтегазовая компания в США ExxonMobil (XOM) обнародует квартальные результаты 29 июля. Средние цены на нефть и газ в Штатах во втором квартале выросли на 15% и 64% кв/кв соответственно, оптовые цены на бензин и дизель повысились на 30% и 31%. С учетом этого мы ожидаем рекордных результатов от ExxonMobil. В частности, прогнозируем рост выручки на 64% г/г, до $111 млрд, при увеличении скорректированной чистой прибыли год к году более чем втрое, до $3,8 на акцию. Чистый долг может сократиться на $5–6 млрд. Интерес для инвесторов будут представлять параметры обратного выкупа акций во втором квартале и прогноз до конца года. Напомним, что в 2022–2023 годах на buy back ExxonMobil планирует потратить $30 млрд (около 8% от текущей капитализации). Ожидаем позитивной реакции рынка на отчетность компании, однако акции XOM, на наш взгляд, имеют ограниченный потенциал роста от текущих уровней.