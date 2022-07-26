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«Фридом Финанс»: Фондовый рынок начал торговую неделю неоднозначно

Аналитики «Фридом Финанс»:

К последнему часу основной сессии 25 июля индекс Мосбиржи вырос на 1,86% при снижении индекса РТС на 1,01%. 

Мировые фондовые рынки ждут очередного повышения процентных ставок ФРС США. Соответствующее решение Комитета по открытым рынкам станет известно 27 июля. Инвестсообщество тревожит перспектива слишком резкого подъема ставок по федеральным фондам, так как это способно вызвать экономический спад в США и, возможно, спровоцировать глобальную рецессию.

Лидерами роста на отечественных площадках стали серьезно недооцененные депозитарные расписки холдинга VK (+10,62%), поскольку высокотехнологическая отрасль сегодня в приоритете у государства. Этот же драйвер вызывал удорожание депозитарных расписок интернет-ретейлера Ozon (+10,2%). Бумаги Globaltrans двигались вверх (+9,9%) без значимых новостей. В аутсайдеры также без новостей попали акции Детского мира (-2%) и ЕМС (-1,97%). Котировки ЛСР (-1,9%) корректировались ввиду того, что снижение ключевой ставки ЦБ РФ уже учтено в цене акций.

Доллар США в паре с рублем прибавил 0,8 руб., достигнув 58,09, евро к рублю укрепился на 0,87 руб., до 58,17. Ориентиры для пар USD/RUB и EUR/RUB на торги 26 июля: диапазон 56–59 и 57–60 соответственно. 

Цена на нефть марки Brent выросла на 1,47%, до $99,82 за баррель. Золото скорректировалось на 0,7%, до $1715,3 за тройскую унцию.

Наш прогноз на предстоящие торги для индекса Мосбиржи: продолжение колебаний в пределах 2100–2200 пунктов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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