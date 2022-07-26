«Открытие»: Акции отечественных IT-компаний ведут за собой рынок

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Акции отечественных IT-компаний ведут за собой рынок

· Индекс МосБиржи повышался, а вот долларовый РТС ушёл в минус на фоне слабеющего рубля. Вновь слабо смотрятся производители золота, а в лидерах IT компании на фоне заявлений «Яндекса» о возобновлении программы найма сотрудников. Активность была средней. Объём сделок на основной секции Московской Биржи достиг 16,0 млрд рублей.

· По состоянию на 15:15 мск индекс МосБиржи - 2122,94 п. (+1,25%), а индекс РТС - 1157,30 п. (-0,36%).

· Лидерами среди индексных бумаг были OZON Holdings, «Яндекс», VK Group, Global-Trans и X5 Retail Group. Самыми слабыми оказались «Детский Мир», Polymetal, «Полюс», АФК «Система» и «Интер РАО».

· Компания «Яндекс» объявила о возобновлении программы найма сотрудников. На текущий момент открыто около 2 тыс. вакансий в различных городах РФ. Для рынка это служит сигналом наступления относительной определённости перспектив бизнеса, который приспособился к сложившимся условиям. Российские компании прежде также были ограничены в возможностях развития в Европе, или в Северной Америке. Однако дипломатические усилия РФ по развитию BRICS+ могут открыть для них рынки развивающихся стран.

· Акции золотодобывающих компаний под давлением. Шлейф неприятностей тянется ещё с прошлой недели, когда стало известно о содержании нового (уже 7-го) пакета санкций Евросоюза. Европейские чиновники договорились о запрете импорта российского золота и ювелирных изделий. Однако отметим, что золото это анонимная форма денег, а его популярность в развивающихся странах никоим образом не меньше, чем в развитых.

· Акции НЛМК дорожали почти на 2% на фоне достаточно неплохого отчёта. Падение производства стали за II квартал составило всего 2%, а в годовом выражении лишь 4%. Продажи на домашних рынках снизились на 3%, а на зарубежных упали на 33% за квартал. За I полугодие производство стали сократилось на 1% при росте продаж на 4%. Продажи на домашних рынках сократились на 5%, а вот на зарубежных выросли на 13% во многом за счёт поставок полуфабрикатов (их доля достигла 45%). Также из новостей металлургов отметим очередной контракт «Северстали», в рамках которого компания поставит 84 тыс. тонн труб широкого диаметра для «Газпрома».

· «Лента» сообщила о росте общих продаж в II квартале на 17,4% до 130,1 млрд рублей. Розничные продажи увеличились на 18,1% до 128,7 млрд рублей. Этому способствовал общий рост продаж на 2,6% и рост торговых площадей на 16,3%. Валовая прибыль розничной сети увеличилась на 24,7% до 32,8 млрд рублей. Однако чистая прибыль сократилась на 35,2% до 2,6 млрд рублей. Сокращение во многом произошло из-за роста административных и коммерческих расходов на 50,1%. Рентабельность по EBITDA составила 6,5%, снизившись на 321 базисный пункт за год. Отчасти в росте расходов виновато приобретение «Утконоса», что потребовало дополнительных средств на интеграцию бизнеса. То есть это можно отнести к разовым статьям расходов. «Опубликованные результаты сложно назвать впечатляющими, - отмечает главный аналитик по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексей Павлов. - Уверенный рост выручки «Ленты» в I полугодии 2022 года обусловлен приобретением сетей «Билла» и «Семья» в середине прошлого года, тогда как LfL-продажи были слабыми на фоне оттока покупателей. Достижения в сегменте онлайн во II квартале связаны в первую очередь с консолидацией «Утконоса», тогда как даже с учетом данного фактора в квартальном выражении здесь наблюдался спад. Плюс расходы ретейлера в отчетном периоде росли опережающими темпами, в результате чего у «Ленты» сильно просела маржинальность. Как следствие, мы лишний раз укрепились во мнении, что ретейлеру по-прежнему абсолютно нечего противопоставить лидерам рынка – «Магниту» и X5».

· Бизнес «РусАгро» продолжает динамично развиваться. Компания в II квартале увеличила консолидированную выручку до межсегментных элиминаций на 17% до 66,956 млрд рублей. В I полугодии выручка увеличилась до 130,843 млрд рублей, или на 21% по сравнению с I полугодием 2021 года. Снижение производства и реализации наблюдалось в масложировом сегменте, а вот производство сахара увеличилось на 66% на фоне благоприятной ценовой ситуации и повышенного спроса со стороны населения. Также отметим сокращение продаж пшеницы и масличных культур, что, вероятно, связано с экспортными сложностями.

Центробанк продолжает настаивать на девалютизации

· Рубль пытался укрепляться в первые минуты торгов, но, похоже, Минфин взялся за дело и не намерен давать шанса российской валюте на укрепление. Если судить по ликвидности, то к середине дня объём сделок в китайском юане превысил 39 млрд рублей при 30 млрд рублей объёме в евро. Таким образом, мы можем предположить, что это могут быть, или покупки импортёров, или валютные интервенции Минфина. К тому же давление на рубль уже традиционно происходит в период с 12:00 до 14:00.

· ЦБ РФ вынуждает банки продавать валюту, утверждая их на курсе девалютизации. Соответственно, были повышены требования по резервированию: на 1 п.п., до 3%, по всем категориям резервируемых обязательств в валюте Российской Федерации для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций; на 1 п.п. для банков с универсальной лицензией и банков с базовой лицензией и 3 п.п. для небанковских кредитных организаций, до 5%, по всем категориям резервируемых обязательств в иностранной валюте.

· Ситуация на Forex и на рынках высоколиквидных облигаций была довольно нетрадиционной. Доходности по американским обязательствам повышались более динамично, чем по европейским долгам, но при этом доллар слабел, а евро укреплял свои позиции. На рынке говорят о возможном закрытии коротких позиций по евро после решения ЕЦБ повысить ставку на 50 базисных пункта. Впрочем, событие это произошло уже на прошлой неделе. Также можем говорить о том, что укрепление евро происходило одновременно с улучшением ситуации на фондовых площадках Старого Света.

По состоянию на 15:15 мск:

· DXY - 106,235 (-0,36%),

· EUR-USD - $1,0236 (+0,24%),

· GBP-USD - $1,2069 (+0,52%),

· USD-JPY - 136,59 (+0,37%),

· USD-RUB – 57,84 (+0,96%),

· EUR-RUB – 58,56 (+0,44%),

· CNY-RUB – 8,6600 (+0,89%).

Мораль германского бизнеса продолжает падать

· Европа начинала понедельник в красном, но затем постепенно покупатели перехватили инициативу. Наиболее заметно дорожали банковские акции в Италии и Испании, что может быть сохраняющейся реакцией на механизм ЕЦБ по преодолению проблемы фрагментации рынка облигаций в переходный период.

· Оценка текущих условий в Германии ухудшилась до 97,7 п. с 99,4 п. в июне при ожиданиях снижения до 98,0 п. Оценка делового климата упала до 88,6 п. с 92,2 п. при ожиданиях снижения до 90,2 п. И, наконец, самый большой провал в оценке деловых ожиданий до 80,3 п. с 85,5 п. при прогнозах снижения до 83,0 п.

· Акции Philips теряли более 10%. Компания сообщила о стержневой прибыли существенно ниже ожиданий рынка. Менеджмент винит проблемы с логистикой и карантинные меры в КНР. Под давлением были акции Volkswagen на новостях о вынужденной отставке главного исполнительного директора.

По состоянию на 15:15 мск:

· FTSE 100 - 7293,59 п. (+0,24%),

· DAX - 13290,03 п. (+0,27%),

· CAC 40 - 6243,02 п. (+0,42%).

Европейские страны выступают против обязательных норм сокращения потребления газа

· Нефть начинала понедельник с падения, но затем смогла выйти в плюс. Разрыв между ближним контрактом Brent и следующим октябрьским составляет около $5, что продолжает указывать на сложную ситуацию с текущими поставками.

· Власти отдельных европейских стран весьма резво оспаривают призывы чиновников Брюсселя снизить потребление газа. Греция намерена добиваться исключений для себя, а во Франции выступают против конкретных универсальных уровней сокращения потребления. В Германии отмечают улучшение ситуации со снабжением, но всё же подозревают, что не смогут реализовать план пополнения ПХГ к ноябрю. В любом случае, дефицит энергоносителей существует и он вряд ли будет преодолён в ближайшие месяцы. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что европейские страны должны в кратчайшие сроки сократить потребление газа на 15%, а к 2027 году полностью стать энергонезависимыми от России.

По состоянию на 15:15 мск:

· Brent - $104,58 (+1,34%),

· WTI - $96,25 (+1,64%),

· Алюминий - $2445 (-1,23%),

· Золото - $1723,8 (-0,21%),

· Никель - $22495 (+1,69%).

Американские инвесторы проявляют осторожный оптимизм в начале самой загруженной отчётами недели

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка от 0,35% в NASDAQ до 0,45% в Dow Jones.

· Впереди самая загруженная корпоративными отчётами неделя. Свои результаты предоставят 175 компаний, чьи акции входят в расчётную базу S&P 500, включая таких гигантов, как Apple, Alphabet, Microsoft и Amazon.

· Newmon t отчиталась о падении прибыли почти на 41% во многом из-за слабости золота на фоне разговоров о повышении ставок центральными банками.

· Акции авиаперевозчика Ryanair подскочили более чем на 5%. Компания отчиталась лучше ожиданий. Однако менеджмент предупреждает, что возвращение к показателям до пандемии всё ещё не гарантировано.

· Индекс национальной активности ФРБ Чикаго остался на уровне -0,19 п. в июне, как и в мае.