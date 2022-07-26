«Фридом Финанс»: В фокусе отчетность Яндекса

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Большинство основных акций закрылось на положительной территории. Лидерами роста стали VK (+13,2%), Ozon (+11,42%) и другие компании ИТ-сектора. В аутсайдерах оказалась ФСК ЕЭС (-1,89%). Пара USD/RUB торговалась вблизи 58.

Yandex N.V. (+9,61%) отчитается за второй квартал. Консенсус-прогноз отсутствует. Выручка компании за январь-март увеличилась на 45% г/г, достигнув 106 млрд руб. Из этого объема 41,6млрд руб. пришлось на доход от онлайн-рекламы. Во втором квартале рекламный рынок сократился на 30%. По этой причине рост доходов Яндекса, как и других представителей сектора, в том числе VK, может существенно замедлиться. Мы полагаем, что публикация отчета не будет препятствовать продолжению ралли в котировках ИТ-компаний. П озитивными драйверами для них, помимо технической картины, выступают ожидания роста доходов от рекламы после принятия законов, ограничивающих деятельность иностранных игроков, а также уход иностранных социальных сетей.

Газпром (-0,13%) сократит поставки по Северному потоку. Газопровод будет некоторое время работать на 20% своей проектной мощности. После монтажа отремонтированной турбины объем прокачки вернется к 67 млн куб. м в сутки. На этом фоне цены на газ поднялись до мартовских максимумов на уровне 317 евро за Мвт*ч (около $1800 за тыс. куб. м). Для акций Газпрома это событие скорее негативно, но оно способно послужить драйвером роста котировок поставщика СПГ НОВАТЭКа (+1,78%). Его результаты за вт орой квартал и первое полугодие могут оказаться рекордными.

Прогнозируем рост в пределах 1%. Вверх продолжат двигаться акции банков, ретейлеров, ИТ-компаний. Ориентир для Индекса Мосбиржи: диапазон 2150–2200 пунктов, для пары USD/RUB: коридор 56–58. Ослабление рубля после снижения ставки, на наш взгляд, не будет продолжительным.