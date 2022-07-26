«Открытие»: Российский технологичный сектор вновь строит планы развития

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед началом торгов в России слабо позитивный. С одной стороны, проблемы розничного сектора США это локальная забота, а, с другой, в Китае власти готовы расширить меры стимулирования, Ю. Корея тихо торгует с РФ для роста ВВП, а нефть получает долгосрочный фактор поддержки благодаря дефициту газа в Европе. Ждём осторожного роста российского рынка и фокус внимания инвесторов на бумагах нефти и газа. В отношении рубля можно сказать одно – логика завершилась и начались действия Минфина.

Состоится заседание совета директоров «ЭНЕЛ Россия». СД внесет изменения в состав правления. Также действующий механизм размещения ГДР «ЭНЕЛ Россия» будет прекращен. Состоится заседание совета директоров «Газпром нефти», на котором произойдёт утверждение политики в области устойчивого развития. «Яндекс» опубликует финансовую отчётность по US GAAP за 2 квартал 2022 года.

Российский технологичный сектор вновь строит планы развития

Российские индексы закрыли торги понедельника разнонаправленно. Ослабление рубля помогло рублёвым акциям, но негативно сказалось на долларовом РТС. Лидерами стали бумаги IT сектора, хотя к вечеру в их стройные ряды ворвался Polymetal, который упорно удерживался в аутсайдерах в предыдущие торговые дни. Среди слабых бумаг преобладали нефтяники и традиционные защитные бумаги строителей и производителей удобрений. Активность была относительно скромной. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 28,351 млрд рублей.

По итогам торгов 25 июля индекс МосБиржи - 2128,96 п. (+1,54%), а индекс РТС - 1155,45 п. (-0,52%).

2 отраслевых индекса снизились и 8 показали рост. В минусе завершили день химия и нефтехимия (-0,2%), а также сектор строительных компаний (-0,2%). Похоже, что инвесторы начали перераспределять прибыль из наиболее успешных бумаг в более интересные при восстановлении рынка. Чемпионом дня стал сектор информационных технологий (+9,91%).

Компания «Яндекс» объявила о возобновлении программы найма сотрудников. На текущий момент открыто около 2 тыс. вакансий в различных городах РФ. Для рынка это служит сигналом наступления относительной определённости перспектив бизнеса, который приспособился к сложившимся условиям. Российские компании прежде также были ограничены в возможностях развития в Европе, или в Северной Америке. Однако дипломатические усилия РФ в направлении BRICS+ могут открыть для них рынки развивающихся стран. Также напомним, что на прошлой неделе президент РФ поручил в кратчайшие сроки разработать механизмы финансирования отрасли. В любом случае, новость от "Яндекс" стала позитивом для всех бумаг отрасли, не исключая HeadHunter.

Выручка ГК «Русагро» во II квартале выросла на 17% г/г, почти до 67 млрд руб. «В физическом выражении по итогам II квартала выросла реализация сахара и свинины, тогда как в масложировом и сельскохозяйственном сегментах продажи просели в годовом сопоставлении, - отмечает главный аналитик по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексей Павлов. - Поэтому, очевидно, основным драйвером роста консолидированной выручки «Русагро» стала сохраняющаяся благоприятная ценовая конъюнктура на основных рынках присутствия. При этом по сравнению с очень сильным I кварталом выручка группы в апреле-июне прибавила 5%. Ждем сильных финансовых показателей компании как за II квартала, так и за I полугодие в целом».

Группа НЛМК во II квартале снизила продажи стальной продукции на 12%, за I полугодие – нарастила на 4%. «В целом ожидаемые результаты. Как и в случае ММК с «Северсталью», продажи НЛМК в РФ сильно обвалились во II квартале, - комментирует главный аналитик по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексей Павлов. - Однако группа продолжала поставки на свои североамериканские и европейские активы, и потому консолидированные показатели в апреле – июне просели меньше, тогда как за I полугодие продажи вообще выросли в годовом сопоставлении».

«Лента» в I полугодии сократила чистую прибыль на 37,4%, до 3,36 млрд руб. «Опубликованные результаты сложно назвать впечатляющими, - делится своим мнением главный аналитик по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексей Павлов. - Уверенный рост выручки «Ленты» в I полугодии 2022 года обусловлен приобретением сетей «Билла» и «Семья» в середине прошлого года, тогда как LfL-продажи были слабыми на фоне оттока покупателей. Достижения в сегменте онлайн во II квартале связаны в первую очередь с консолидацией «Утконоса», тогда как даже с учетом данного фактора в квартальном выражении здесь наблюдался спад. Плюс расходы ретейлера в отчетном периоде росли опережающими темпами, в результате чего у «Ленты» сильно просела маржинальность. Как следствие, мы лишний раз укрепились во мнении, что ретейлеру по-прежнему абсолютно нечего противопоставить лидерам рынка – «Магниту» и X5».

Бумаги Polymetal в утренние часы были аутсайдером среди индексных бумаг. Однако стоит помнить, что золото это анонимные деньги, которые не обращают внимание на запреты Японии, Евросоюза, или США. Поэтому бумаги золотодобывающих компаний неминуемо возьмут своё, ибо их продукция это живая и заметно более устойчивая валюта, чем фиатные доллары, иены и евро с фунтами. К вечеру бумаги Polymetal ворвались в число лидеров среди индексных бумаг, что мы относим на счёт выкупа перепроданности.

Юань бьёт рекорды по объёмам торгов

Рубль оказался во власти Минфина, главной задачей которого бюджетный баланс, как сегодня, так и после завтра. Если судить по динамике объёмов, то ведомство начало активно скупать юани ещё до выработки и утверждения бюджетного правила. На торгах в понедельник объём сделок CNY-RUB составил рекордные 67,186 млрд рубле. При этом в паре EUR-RUB объём оказался скромным на уровне 48,509 млрд рублей. Вряд ли это свидетельствует о резкой активизации импортёров, хотя в Китае есть много технологий, которые можно было бы закупить вместо набивания подушки на чёрный день.

Доходности по американским обязательствам росли, а вот в Европе, напротив, снижались. Меж тем евро смотрелся сильнее доллара на фоне недооценённости европейских акций. Лишь японская иена реагировала традиционным ослаблением на расширение разрыва в доходностях местных бондов и американских обязательств. Вполне вероятно, что ЕЦБ не стал откладывать в дальний ящик использование специальной программы поддержки в переходный период, которая призвана бороться с фрагментацией доходностей стержневой и периферийной Европы.

По состоянию на 23:50 мск:

DXY - 106,338 (-0,27%),

USD-RUB - 58,11 (+1,43%),

EUR-RUB - 59,215 (+1,57%),

CNY-RUB - 8,69 (+1,28%).

Walmart предупреждает о существенном изменении потребительского поведения на фоне сильной инфляции

Американские индексы закрыли день разнонаправленно. Индекс NASDAQ не смог удержаться в плюсе. Впереди серия значимых отчётов и решение ФРС по ставке 27 июля. Текущая неделя будет самой насыщенной отчётами, так как свои результаты предоставляют 175 компаний, входящие в расчётную базу S&P 500.

Индекс национальной активности ФРБ Чикаго остался в июне на уровне -0,19 п., как и в мае. Отметим, что основные индикаторы указывают на спад в ключевых регионах США.

Акции Boeing упали на 0,96%. Около 2,5 тыс. сотрудников компании, вовлечённых в сборку боевых самолётов, планируют забастовку.

Золотодобывающая Newmont Corp. (-13,23%) неожиданно отчиталась о падении прибыли за отчётный квартал из-за слабости цен на золото в свете повышения ставки ФРС.

Акции Walmart неожиданно обвалились на вечерних торгах. Компания пересмотрела свои прогнозы по прибыли за прошедший и текущий квартал. Розничный гигант отмечает существенное изменение в потребительском поведении, поскольку покупатели меньше обращают внимание на одежду и электронику, сосредотачиваясь на хороших предложениях по продуктам питания.

Philips обнаружил падение своих бумаг в Нью-Йорке более чем на 7%. Компания слабо отчиталась за II квартал из-за проблем с логистикой и карантинов в Китае. Соответственно, что менеджмент был вынужден ухудшить прогноз на весь финансовый год.

Три отраслевых индекса снизились и 8 показали рост. Чемпионом дня была энергетика (+3,71%) на фоне возобновившейся покупки нефтяных контрактов хедж-фондами. Самым слабым был сектор цикличных товаров (-0,85%).

По итогам торгов:

DJIA - 31990,04 п. (+0,28%),

S&P 500 - 3966,84 п. (+0,13%),

NASDAQ - 11782,67 п. (-0,43%).

Власти КНР щедро раздают стимулирующие обещания

Азиатские рынки преимущественно торговались в плюсе. В Китае инвесторы продолжают реагировать на создание фонда спасения застройщиков объёмом 300 млрд юаней. Сдержанность Ю. Кореи в вопросе санкций против РФ привела к росту ВВП на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом.

Акции Alibaba дорожали почти на 6% после заявления компании о том, что площадка в Гонконге будет основным местом листинга компании. На этом фоне технологичный сектор повышался также на 1,5%. Однако основной фокус внимания инвесторов был направлен на недвижимость. Создание фонда поддержки объёмом 300 млрд юаней может улучшить долговую устойчивость отрасли. В Шанхае сектор повышался более чем на 5%, а в Гонконге более чем на 3%. Инвесторы также покупали акции, связанные с туризмом, поскольку власти обещали поддержать индустрию, содействуя увеличению внутреннего и внешнего потока.

По состоянию на 8:35 мск:

NIKKEI 225 - 27638,78 п. (-0,22%),

Hang Seng - 20859,13 п. (+1,44%),

Shanghai Composite - 3270,63 п. (+0,62%).

Газовый дефицит в Европе будет поддерживать спрос на нефть и нефтепродукты

Нефть продолжила дорожать. На энергетическом рынке сохраняется неразбериха. В Австралии проходит забастовка работников плавучего СПГ проекта Prelude. «Газпром» сообщает об очередном снижении поставок по «Северному потоку», так как формально соблюдает правила эксплуатации турбин Siemens. Еврокомиссия столкнулась с сопротивлением ряда стран по планам сокращения использования газа. Вместо общей планки снижения потребления на 15% речь теперь идёт об индивидуальных обязательствах в соответствии с уровнем поставок. Естественно, что дефицит газа приведёт к росту спроса на дизельное топливо для генераторов, а также топочного мазута для котельных.

По состоянию на 8:55 мск: