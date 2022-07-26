Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 26 июля: 3 226,8000 руб/1 г золота и 34,9400/1 г серебра ЦБ РФ с 26 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 226,8000 руб.

1 грамм серебра - 34,9400 руб.

1 грамм платины - 1 638,5200 руб.

1 грамм палладия - 3 613,3000 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 80,5800 р. (2,56%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,2400 р. (3,68%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 35,0500 р. (2,19%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 155,4201 р. (4,49%) .

dims

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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