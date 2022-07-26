«Фридом Финанс»: Вектор торгам задают макроданные

Аналитики «Фридом Финанс»:

Сессию 25 июля основные американские фондовые площадки завершили разнонаправленно. S&P 500 поднялся на 0,13%, до 3967 пунктов. Dow Jones прибавил 0,28%, а Nasdaq потерял 0,43%. В лидеры роста вышел сектор энергетики (+3,71%), в а отстающих были сектора циклических потребительских товаров (-0,85%) и ИТ (-0,61%).

Глава World Wrestling Entertainment (WWE: +8,5%) Винс МакМэн подал в отставку. Котировки акции Emergent BioSolutions (EBS: +6,2%) выросли на заявлении ВОЗ о глобальной чрезвычайной ситуации в связи с распространением обезьяньей оспы. SEC проверяет криптобиржу Coinbase (COIN: -5,3%) по подозрению в том, что она позволила гражданам США торговать незарегистрированными ценными бумагами.

NY Times сообщила об усилении обеспокоенности в администрации Байдена по поводу заявлений и действий Пекина в отношении Тайваня. Есть мнение, что КНР может попытаться посягнуть на независимость этого государства в ближайшие полтора года. Опасения усилились в связи с угрозами Китая в адрес Вашингтона по поводу планируемого визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Аналитики предполагают, что Пекин может пойти на демонстративный военный ответ, но не спровоцирует более масштабный конфликт. В то же время отказ спикера Конгресса от визита будет воспринят Пекином как признак слабости США. Что касается экономических последствий этих разногласий, то в первую очередь разгорающийся конфликт может оказать серьезное давление на производителей полупроводников.

Торги 26 июля на площадках Юго-Восточной Азии завершились разнонаправленно. Китайский CSI 300 поднялся на 0,79%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,86%, а японский Nikkei 225 опустился на 0,16%. EuroStoxx50 с начала торгов теряет 0,2%. Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $102 за баррель. Золото торгуется по $1722 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 3940–3990 пунктов.

Сегодня будут представлены данные об индексе потребительской уверенности за июль (прогноз: 98 пунктов против июньских 98,7) и о продажах домов на первичном рынке за июнь (прогноз: 665 тыс. после 696 тыс. месяцем ранее).

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся на 1 пункт до 35.

S&P 500 вышел из «медвежьего» коридора, однако предугадать, как долго продлится этот отскок, затруднительно, так как в краткосрочной перспективе движение бенчмарка будет определяться макроэкономическими, а не техническими факторами. MACD сигнализирует о продолжении движения в локальном восходящем канале, RSI находится в комфортной зоне.

Alphabet (GOOGL) 26 июля представит квартальную отчетность. По прогнозам, выручка корпорации вырастет на 13% г/г, до $69,9 млрд. Наиболее активно продолжат повышаться показатели сегмента облачных вычислений (Google Cloud): выручка этого направления может увеличиться на 38% г/г. В центре внимания будут рекламные доходы. Полагаем, что результаты Alphabet окажутся лучше, чем у Snap и Twitter, которые представили слабые квартальные отчеты на прошлой неделе. Отметим, что Alphabet получает некоторую выгоду от измененной политики конфиденциальности Apple, так как рекламодатели мо гут пользоваться относительно более высокой эффективностью рекламных кампаний в поисковой системе Google и на платформе YouTube. Тем не менее баланс рисков по показателям Alphabet все равно смещен в неблагоприятную сторону из-за потенциального влияния высоких производственных издержек на рекламодателей. Динамика акций будет определяться заявлениями менеджмента на конференс-колле, особенно важна оценка руководством корпорации макроэкономических факторов.