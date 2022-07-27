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Курсы валют ЦБ РФ на 27 июля: 58,6605 руб/доллар США и 59,4068 руб/евро

ЦБ РФ с 27 июля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 58,6605 руб.
  • 1 евро - 59,4068 руб.
  • 10 китайских юаней - 87,8717 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,8784 р. (1,52%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,7327 р. (1,25%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 1,5618 р. (1,81%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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