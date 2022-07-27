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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 27 июля: 3 241,8101 руб/1 г золота и 35,3700/1 г серебра

ЦБ РФ с 27 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 241,8101 руб.
  • 1 грамм серебра - 35,3700 руб.
  • 1 грамм платины - 1 661,5500 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 777,6101 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 15,0100 р. (0,47%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4300 р. (1,23%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 23,0300 р. (1,41%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 164,3100 р. (4,55%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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