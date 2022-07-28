Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 28 июля: 60,2198 руб/доллар США и 61,0032 руб/евро

ЦБ РФ с 28 июля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 60,2198 руб.
  • 1 евро - 61,0032 руб.
  • 10 китайских юаней - 90,4128 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 1,5593 р. (2,66%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 1,5964 р. (2,69%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 2,5411 р. (2,89%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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