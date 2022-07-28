Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 28 июля: 3 330,2100 руб/1 г золота и 35,9000/1 г серебра ЦБ РФ с 28 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 330,2100 руб.

1 грамм серебра - 35,9000 руб.

1 грамм платины - 1 699,9000 руб.

1 грамм палладия - 3 833,5000 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 88,3999 р. (2,73%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5300 р. (1,50%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 38,3500 р. (2,31%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 55,8899 р. (1,48%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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