«Открытие Инвестиции» представили услугу внешнего инвестиционного консультирования

«Открытие Инвестиции» запустили услугу по внешнему консультированию. Теперь получить высококлассную экспертизу по своим активам могут клиенты как группы «Открытие», так и других финансовых институтов, в том числе брокеров и банков. Возможна разовая оценка портфеля и рекомендации на постоянной основе.

«Открытие Инвестиции» предоставили всем инвесторам возможность получить индивидуальную инвестиционную рекомендацию вне зависимости от того, в каком финансовом институте (брокере, банке, негосударственном фонде) и в какое стране ведется счет инвестора. Может быть проведена оценка не только инвестиционного портфеля клиента, но и его благосостояния в целом.

Услуга внешнего консультирования доступна клиентам, портфель которых превышает 10 млн рублей. Ее стоимость в среднем составляет 1-1,5% от размера активов. Стоимость разового консультирования, когда клиенту требуется единожды оценить эффективность портфеля, зависит от количества активов. Получить внешнюю консультацию могут не только россияне, но и резиденты ряда других стран, например, Казахстана.

«Сейчас многие наши клиенты интересуются, как распорядиться валютой. Например, клиент ставит задачу максимально эффективно использовать доллары на своем российском брокерском счете», — рассказал Кирилл Дегтярев, начальник отдела индивидуальных инвестиционных решений Открытие Private Banking. По его словам, в рамках инвестиционного консультирования клиенту предложат, как минимум, четыре варианта. Первый — конвертировать в юани, нивелировав риск наложения штрафов на доллары и получение отрицательной валютной ставки. Второй — конвертировать доллары в рубль и инвестировать полностью в рублевые активы. Третий — конвертация в рубль, снятие наличного рубля и покупка наличного доллара. Четвертый — приобретение золотых слитков или любых других инструментов с валютной составляющей. Золото по факту номинировано в долларах, как инвестиционные бриллианты и зарубежная недвижимость.

«Теперь мы можем работать с портфелями клиентов вне периметра группы „Открытие“, в том числе с иностранными портфелями, покрывая все активы в рамках российского законодательства. С внедрением этой услуги „Открытие Инвестиции“ сделали очередной шаг в сторону создания открытой платформы. Недавно мы запустили возможность внебиржевой торговли рядом еврооблигаций через телеграм-бота, к которой может присоединиться любой брокер и предложить ее своим клиентам», — говорит Андрей Шенк, директор департамента инвестиционного консультирования «Открытие Инвестиции».

«Открытие Инвестиции» — бренд, объединяющий продукты «Открытие Брокер» и УК «Открытие» на единой онлайн-витрине. Главная задача бренда — предлагать клиентам максимально широкий спектр инвестиционных решений. Синергия компетенций, ресурсов, инфраструктуры и разработок компаний в рамках единого пространства позволяет обеспечить широкий спектр финансовых предложений для всех категорий инвесторов. «Открытие Инвестиции» (на рынке с 1995 года), на протяжении многих лет входит в число ведущих операторов торгов Московской биржи: объём операций на фондовом рынке за 2021 г. превысил 13,7 трлн рублей, а число обслуживаемых клиентов — 417 тыс. Компания имеет максимальный рейтинг надёжности на уровне «ААА.ru.iv», ежегодно подтверждая его с 2010 года.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).