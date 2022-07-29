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Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций ПАО «Ростелеком» объемом 15 млрд руб. с десятикратной переподпиской

26 июля 2022 года состоялся сбор заявок на выпуск биржевых облигаций ПАО «Ростелеком» серии 002P-09R со сроком обращения 3.5 года и купонным периодом 182 дня.

Первоначальный ориентир ставки купона составлял 9.45% годовых, а объем выпуска – 10 млрд руб. В ходе сбора заявок спрос инвесторов превысил 100 млрд руб., что позволило эмитенту увеличить объем выпуска до 15 млрд руб. и снизить ставку купона на 0.70% до 8.75% годовых, что соответствует доходности к погашению 8.94%. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов, включая пенсионные фонды, управляющие компании, страховые компании, банки, а также розничных инвесторов.

Техническое размещение на Московской Бирже запланировано на 4 августа 2022 года.

Ранее Россельхозбанк выступал организатором размещения облигаций ПАО «Ростелеком» серии 002P-08R объемом 15 млрд руб. в июне 2022 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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