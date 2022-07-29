Комментарии

«Открытие»: Слабеющий рубль пока не помогает акциям металлургов Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Ожидания на старт дня Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Китай отказывается от конкретных целей по ВВП, рецессия в США есть, но власти её не признают, нефть остаётся дорогой на фоне дефицита предложения, но беспокоят очередные сообщения о карантинах в Китае. Ждём от российского рынка вялого снижения, или консолидации в диапазоне 2160-2210 пунктов по индексу МосБиржи. Рубль, вероятно, продолжит слабеть из-за валютных интервенций в юане. Слабеющий рубль пока не помогает акциям металлургов Российские индексы снизились на фоне фиксации прибыли по ряду бумаг. Металлурги заняли места среди аутсайдеров, даже на фоне продолжающегося ослабления рубля. Сектор информационных технологий делает заявку на переход к более высоким значениям. Акции HeadHunter продолжают отыгрывать оживление рынка труда. Активность была средней. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 27,632 млрд рублей по сравнению с 35,568 млрд рублей днём ранее.

По итогам торгов 28 июля индекс МосБиржи - 2189,16 п. (-0,32%), а индекс РТС - 1137,82 п. (-1,40%). Лидеры роста на 18:50 мск: iHHRU-адр 1 530 18,06% VK-гдр 414,4 3,6% МТС-ао 243,15 3,18% Магнит ао 4 765,5 2,93% FIVE-гдр 1 334 1,6% Лидеры снижения на 18:50 мск: ММК 26,61 -3,38% СевСт-ао 720 -3,02% ЭН+ГРУП ао 436 -2,35% РУСАЛ ао 49,38 -2,12% Polymetal 264 -1,97% 4 отраслевых индексов выросли и 6 показали снижение. В лидерах дня телекоммуникации (+2,40%) за счёт повышения главной дивидендной бумаги российского рынка – МТС. Наибольшие потери в металлах и добыче (-0,77%).

Металлурги столкнулись с серией неприятностей. Сталевары почти лишились экспортных рынков, а спад в экономике также не способствует устойчивому спросу. Вспомним статистику Росстата за июнь, которая показала наибольшее снижение цен производителей именно по продукции черной металлургии. Даже бумаги ГМК «Норникель» (-0,9%) не удержались от снижения, хотя операционная отчётность была вполне солидной.

«Норникель» во II кв. снизил выпуск никеля на 6% кв/кв., за полугодие производство выросло на 26%. «Сильный рост производства в годовом сопоставлении связан исключительно с низкой базой I полугодия 2021 года, когда из-за аварий была временно приостановлена работа рудников «Октябрьский» и «Таймырский», а также Норильской обогатительной фабрики, - замечает главный аналитик по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексей Павлов. - В тоже время ГМК в очередной раз подтвердил производственный план на 2022 год, согласно которому планируется выпустить 205-215 тыс. тонн никеля, 365-385 тыс. тонн меди (без учета Быстринского ГОКа, где будет произведено еще 64-68 тыс. тонн меди), 2,451-2,708 млн унций палладия и 604-667 тыс. унций платины. Впрочем, с учетом сегодняшних цен на металлы и курсовых реалий финансовые показатели по итогам года могут быть и не столь впечатляющими. Вдобавок компания отметила наличие проблем с поставкой высокопроизводительной техники и запчастей, что сегодня является одним из ключевых рисков для выполнения производственной программы». Вероятно, что именно риски с поставкой оборудования пока не дают рынку оснований для более оптимистичного взгляда на бумагу.

В секторе потребления относительно спокойный оптимизм (+0,6%) на фоне отчётности «Магнита», который смог удивить рынок. «Магнит» во II квартале увеличил выручку на 38,7%, до 588,6 млрд рублей. «Вне всяких сомнений, очень сильные результаты, - подчеркивает главный аналитик по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексей Павлов. - Понятно, что столь высокие темпы роста выручки связаны в первую очередь с консолидацией магазинов «Дикси». Однако даже скорректированная на M&A выручка ретейлера выросла на 19,7% во II квартале и на 19,8% по итогам I полугодия. Т.е. по данному показателю «Магнит» превзошел своего основного конкурента – X5 Retail Group. При этом динамика LfL у «Магнита» в отчетном также была лучше. Что ж, теперь посмотрим, как эти цифры транслируются в финансовые показатели компании за I полугодие».

Лидерами сектора электроэнергетики (+0,27%) стали бумаги компаний, которые сообщили об убытках за I полугодие. «Юнипро» (+4,63%) отчиталась о чистом убытке по РСБУ за I полугодие в размере 12,8 млрд рублей по сравнению с 7,79 млрд рублей прибыли годом ранее. Убыток возник в результате обесценивания активов на 32 млрд рублей в I квартале в результате прогноза макроэкономических показателей на фоне геополитической обстановки. Валовая прибыль за отчётный период увеличилась на 60,8% до 16,7 млрд рублей. Рост выручки составил 20,9% до 54,7 млрд рублей. Чистый убыток «Россети» (+3,04%) отчиталась об убытках за I полугодие 123,79 млрд рублей по сравнению с прибылью 11,04 млрд рублей годом ранее. Чистая прибыль без учёта переоценки финансовых вложений составила 11,59 млрд рублей, или на 47,4% ниже показателя прошлого года. Выручка сократилась в два раза из-за сокращения дивидендных выплат дочерних компаний. Отметим, что потери на переоценке могут в будущем превратиться в неожиданную прибыль. Поэтому рынок весьма спокойно отнёсся к объявленным убыткам. Завершение налогового периода негативно сказалось на рубле Рубль ослаб после попытки укрепления в утренние часы. Налоговый период завершился и теперь отечественная валюта отдана на волю возможных интервенций Минфина, или интереса внутренних инвесторов к юаню с последующим размещением данной валюты на соответствующих счетах, или в долговых бумагах, номинированных в юанях. «РусАл» накануне открывал книгу заявок по облигациям, номинированным в юанях. Объём торгов в паре CNY-RUB составил 61,975 млрд рублей, что ниже рекордных 70,51 млрд рублей накануне. Кстати, объёмы торгов в евро превысили показатель в юане и составили 65,172 млрд рублей, хотя в предыдущие пять сессий юань торговался активней.

Ситуация на рынках высоко ликвидных облигаций определялась статистикой из США. Американская экономика упала на 0,9% в II квартале и это уже второй подряд квартал с отрицательным показателем. То есть США находятся в состоянии рецессии. На этом фоне доходность 10-летних казначейских обязательств упала ниже 2,69%, а германских аналогичных бондов ниже 0,84%. В дневные часы доллар заметно укреплялся против основных конкурентов, а евро терял более 0,7% против американца. Падение доходностей за пределами Японии иена встретила резким укреплением почти на 1,7%. По состоянию на 23:30 мск: DXY - 106,052 (-0,26%),

EUR-USD - $1,0193 (-0,1%),

GBP-USD - $1,2178 (+0,16%),

USD-JPY - 134,25 (-1,7%),

USD-RUB - 60,82 (+1,57%),

EUR/RUB - 61765 (+1,70%),

CNY/RUB - 9,1401 (+1,59%). Американские инвесторы обрадовались рецессии Чем хуже статистика, тем больше уверенности рынка в том, что цикл ужесточения ФРС будет коротким. Американский ВВП упал в II квартале на 0,9% после падения на 1,6% в I квартале. В классическом понимании это рецессия. Однако в администрации Джо Байдена отказываются это признавать. Тем не менее, спад в течение двух кварталов вселяет надежду, что Федрезерв может сменить курс денежной политики в обозримом будущем. Министр финансов США Джанет Йеллен также полагает, что экономика немного замедлилась, но рецессии нет, а замедление необходимо для борьбы с инфляцией.

В самом деле, массовых увольнений нет, закрытий бизнесов нет, семейные бюджеты под давлением. Впрочем, ключевое слово это «пока». Число первичных обращений за пособием по безработице сократилось за прошлую неделю до 256 тыс. с 261 тыс. неделей ранее.

Продолжается период отчётности компаний. Свои результаты предоставили уже почти половина компаний S&P 500 и 71% из них отчитались лучше ожиданий. Впрочем, сильный отчёт ещё не гарантирует рост.

Comcast получил прибыль и выручку выше ожиданий, но бумаги кабельной и развлекательной упали более чем на 9%, поскольку отсутствовала динамика прироста подписчиков широкополосного доступа.

Qualcomm (-4,5%) предоставила сильный отчёт. Однако разработчик мобильных процессоров ожидает спад мировых продаж умных телефонов на 5%-6,% в текущем году.

Stanley Black & Decker столкнулся с падением акций на 16%. Компания неожиданно обнаружила резкое ухудшение ситуации на рынке в конце II квартала, что соответственно вынудило менеджмент пересмотреть свои прогнозы на весь год.

Впрочем, это всё были дневные неприятности, а после закрытия торгов отчитались Amazon и Apple.

Компания Apple традиционно не предоставляет прогнозы в цифрах. Однако глава компании Тим Кук сообщил, что к осени ожидается ускорение роста выручки. Прибыль Apple снизилась на 8% за год до $1,20 на акцию, но превзошла ожидания $1,16. Выручка выросла за год на 2% до 83,0 млрд при ожиданиях $82,81 млрд. Выручка от iPhone составила $40,67 при ожиданиях $38,33 млрд.

Amazon отчиталась об убытке, но выручка оказалась выше ожиданий. Компания потеряла $0,20 на акцию при выручке $121,23, хотя ожидалось $119,09 млрд. Рост выручки в II квартале составил 7%, что заметно лучше, чем у технологичных гигантов Microsoft и Apple. Менеджмент ожидает выручку в III квартале в диапазоне $125-$130 млрд, что является ростом на 13%-17%.

10 отраслевых индексов S&P 500 показали рост. Лишь сектор коммуникаций закрыл торги в минусе на 0,73%. Наиболее сильный рост показали промышленность (+2,07%), недвижимость (+3,7%) и коммунальные услуги (+3,53%). По итогам торгов: DJIA - 32529,63 п. (+1,03%),

S&P 500 - 4072,43 п. (+1,21%),

NASDAQ - 12162,59 п. (+1,08%). Власти КНР обещают рост, но без конкретных цифр Азиатские рынки торговались разнонаправленно. Японские акции игнорировали укрепление иены в утренние часы, отправившись вслед за индексами США, а вот в Китае падение рынка на фоне смягчения позиции властей по достижению целевых показателей роста ВВП.

Официальная пресса сообщает, что власти намерены приложить максимальные усилия для достижения лучшего экономического результата в текущем году. Однако в заявлении отсутствует настойчивость в достижении конкретных цифр роста. Совещание политбюро КПК также не рассматривало какие-либо масштабные программы стимулов. Вместо этого указывается на повышение эффективности уже существующих фискальных и монетарных мер. Акции Alibaba упали почти на 6% в Гонконге на новостях о том, что основатель Джэк Ма планировал уступить контроль финансовой группы Ant с целью разделения бизнеса с Alibaba. На этом фоне индекс технологичных компаний в Гонконге терял более 4%.

Японские акции преимущественно дорожали в первой половине дня, но затем всё же крепкая иена сделала своё дело. Однако самым сильным был энергетический сектор. Самыми слабыми были коммунальные услуги и здравоохранение. Акции розничного оператора Fast Retailing дорожали на 1,7%. Акции производителя оборудования для полупроводниковой отрасли Advantest поднялись на 4,6% после сильной отчётности, а также одобрения в американском Конгрессе законопроекта по стимулированию производства полупроводников в США. Бумаги NEC теряли более 6% на фоне квартальных убытков, которые образовались впервые за два года. Впрочем, говорить о полном отсутствии давления со стороны иены нельзя. Акции автомобилестроителей окрасились в красный цвет. Бумаги Nissan теряли около 3,6%. С другой стороны, акции Toyota повышались на 0,9%. Иена не остановилась на своих достижениях четверга, когда укрепление составило 1,7%. В рамках азиатских торгов она отыгрывала у доллара почти 1%, укрепившись до 132,9 за доллар. Соответственно, давление на рынок также возрастало. Безработица в Японии осталась на уровне 2,6% в июне, хотя ожидалось её снижение до 2,5%. Промышленное производство в стране выросло на 8,9% за июнь после снижения на 7,5% в мае. По состоянию на 8:30 мск: NIKKEI 225 - 27769,02 п. (-0,17%),

Hang Seng - 20213,47 п. (-1,98%),

Shanghai Composite - 3264,64 п. (-0,55%). Китайская сдержанность негативно влияет на нефть Нефть накануне демонстрировала рост на фоне сокращения американских запасов. Мы отмечали, что снижение коммерческих запасов происходит на фоне дальнейшего истощения стратегических резервов. Меж тем США нарастили экспорт до рекордных 4,6 млн бар. в сутки. Неожиданный сюрприз в виде падения ВВП в II квартале не помешал нефти показать прирост.

Однако новый день нефть встречает небольшим снижением. В китайском Ухане вновь карантин для 1 млн человек из-за коронавируса. Власти КНР также смягчили формулировку в отношении достижения конкретных цифр роста ВВП в текущем году. Также поступила информация, что в рамках совещания ОПЕК+ 3 августа может обсуждаться вопрос повышения добычи. Впрочем, источники Reuters говорят, что основное мнение сфокусировано на сохранении текущих объёмов производства. По состоянию на 8:50 мск: Brent - $106,9 (-0,22%),

WTI - $96,82 (+0,41%),

Алюминий - $2464 (+0,33%),

Золото - $1781 (+0,67%).

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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