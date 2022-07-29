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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 29 июля: 3 317,6699 руб/1 г золота и 36,3200/1 г серебра

ЦБ РФ с 29 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 317,6699 руб.
  • 1 грамм серебра - 36,3200 руб.
  • 1 грамм платины - 1 707,1801 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 902,1201 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 12,5400 р. (0,38%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4200 р. (1,17%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 7,2800 р. (0,43%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 68,6200 р. (1,79%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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