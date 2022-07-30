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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 30 июля: 3 456,4399 руб/1 г золота и 38,0900/1 г серебра

ЦБ РФ с 30 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 456,4399 руб.
  • 1 грамм серебра - 38,0900 руб.
  • 1 грамм платины - 1 754,3400 руб.
  • 1 грамм палладия - 4 078,3401 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 138,7701 р. (4,18%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,7700 р. (4,87%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 47,1599 р. (2,76%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 176,2199 р. (4,52%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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