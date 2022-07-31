Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 31 июля: 3 456,4399 руб/1 г золота и 38,0900/1 г серебра ЦБ РФ с 30 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 456,4399 руб.

1 грамм серебра - 38,0900 руб.

1 грамм платины - 1 754,3400 руб.

1 грамм палладия - 4 078,3401 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 138,7701 р. (4,18%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,7700 р. (4,87%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 47,1599 р. (2,76%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 176,2199 р. (4,52%) .

dims

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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